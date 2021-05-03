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03/05/2021 11:20

《融天納地－溫天納》固本培元新舊經濟政策同步前進

　　《融天納地》因為去年低基數效應，今年第一季度內地經濟高速反彈，但未來趨勢存在挑戰
，不同產業表現結構性分化。需要留意，ＰＭＩ呈現超季節性下滑，內地多數行業景氣回落，若
剔除春節等非經濟因素干擾，製造業ＰＭＩ疑似進入下滑通道，高位此前已在去年１１月已現。
　
　　觀察數據，內地產需均走弱，生產景氣高位回落，新訂單和新出口訂單雙雙回落，部分內外
需指標已見頂。新訂單趨勢性下降或指向內外需面臨一定的挑戰，而基建投資、房地產投資和出
口增長速度在去年已見頂，而製造業投資和消費復甦的總體表現相對偏弱、結構性特徵凸顯。
　
　　由此可見，經濟急速反彈的高點已過，結構分化加大。在政策「退潮」下，傳統基建、房地
產等「低效率」槓桿性操作呈現退出。製造業結構分化，部分有「自身」或轉型原因，部分因價
格上升受益行業表現相對較好，投資總體回升空間仍存挑戰。隨著線下經濟活動等逐步正常化，
消費復甦乃大勢所趨，不過當中具體的節奏和彈性居民收入分化、消費意願等影響。與此同時，
在國際線上，海外供需缺口收窄，國際外貿替代效應呈現逐漸減弱，出口產業對內地經濟的拉動
作用或將減弱。
　
　　面對新經濟形勢，中央政治局會議於上月底召開會議，分析研究目前經濟形勢和經濟工作，
會議對經濟的最新定調為「恢復不均衡，基礎不穩固」，有別於以往會議對經濟復甦的判斷。內
地第一季度經濟數據剛公布，估計中央透過明確的數據，更加關注目前經濟復甦中的結構性問題
，尤其是出口高增長和房地產強勢的同時，消費和製造業投資與預期存在偏差。因涉及結構性問
題，亦制約了未來政策回歸正常化的步伐。
　
　　另外，宏觀政策首次出現了「固本培元」的表述，這一表述配合整體經濟定調，表明未來宏
觀政策將更著重於解決經濟復甦中的結構性問題。具體而言，估計「固本」主要體現在「促進國
內需求加快恢復，促進製造業投資和民間投資盡快恢復」，而「培元」則反映在「積極發展工業
互聯網，加快產業數字化」，以及「積極發展新能源」。在此背景下，中央的「固本培元」新部
署值得投資界重點關注。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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