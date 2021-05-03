《匯市一周－徐惠芳》觀望央行議息及多國數據公布，外幣整固

《匯市一周》周一（３日），德國、歐元區、加拿大及美國將分別公布４月製造業ＰＭＩ終

值。市場預期，歐元區、德國及加拿大數據將持穩，重點關注美國Ｍａｒｋｉｔ和ＩＳＭ製造業

ＰＭＩ終值。等待英國央行和澳洲聯儲將召開政策會議。



投資者預期，借助拜登政府的抗疫及抒困經濟措施，４月ＰＭＩ較３月份增長，將指引周三

（５日）美國公布的服務業及綜合ＰＭＩ終值和ＡＤＰ就業人數變化，並成為周五（７日）公布

的美國非農就業數據指供重要參考。



上周美匯指數由９星期低位反彈，以一星期高位收市。技術上，美匯指數有望保持升勢持續

，挑戰９１﹒７５及９２水平。相反若失守９０﹒８０，將下試近期低位９０﹒４０。



＊留意英國央行議息結果＊



周一為英國假期，預計英鎊走勢跟隨歐元區及美國數據表現波動。本周關注英國４月製造業

ＰＭｌ終值及周四（６日）公布的英國央行議息結果。



英國製造商４月對經濟出現反彈的預期升至４８年最高，加上通脹符合預期，意味著英國經

濟有望從衰退中復甦。關注英國央行政策利率會議結果及內容，投資者對央行會否縮減量化寬鬆

規模表示關注。若提及有計劃縮減規模，英鎊兌美元有望登上１﹒４０或更高水平。相反央行保

持觀望態度，將不利英鎊。若英鎊兌美元失守１﹒３８水平，有可能下滑至兩周前低位

１﹒３６６８。



市場預期，英倫銀行５月會議將維持利率和量化寬鬆政策不變，但購債速度或從目前的每周

４４億英鎊縮減至３２億英鎊；預計通脹或在未來兩年達到或超出目標水平。英鎊上周五

（３０日）收於１﹒３８０９水平，趨勢往下，上方阻力１﹒３８８０、１﹒３９６０。



＊巴西印度疫情恐削油需＊



夏季是旅遊駕駛季節，美國、中國和英國的燃料消耗將開始增加，市場認為，這將彌補印度

新冠疫情導致的需求下降。疲軟的美元進一步支持油價，令海外買家購買石油的成本更低。北美

和歐洲的疫苗接種能令石油需求在北半球夏季達到創紀錄的每日１﹒０１５億桶，但巴西和印度

的新冠病例增加，若重新實施更嚴格的封鎖，可能打擊當地需求。



紐約期油升至一個多月最高水平，因美國成品油庫存下降和需求走強的跡象，支持了對全球

消費復甦的預期。紐約期油上周五收於每桶６３﹒４２美元，趨勢往上，下方支持６２﹒５０、

６０﹒００美元。



金價在跌至４月１６日以來新低的每盎司１７６２﹒７１美元後反彈，一度升至每盎司

１７７５美元。黃金往往受惠於各國央行的廣泛刺激措施，因為它被視為對沖通脹的工具。美聯

儲維持利率不變，並確認維持寬鬆貨幣政策以支持經濟復甦，美元和美債收益率下跌。金價上周

五收於在每盎司１７６７﹒７８美元整固，趨勢整固，上方阻力１８００、１８２０美元，下方

支持１７５０、１７３５美元。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

