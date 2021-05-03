《金石為開－黃威》經濟數據刺激美元反彈，金價短線調整

《金石為開》上周強勁的美國經濟數據推動美元觸底回升，美債息率也開始震盪走高。儘管

美聯儲極力維持鴿派的政策立場，鮑威爾一再強調目前不是收緊時機，但也未能顯著提振黃金走

勢。全周將金價反覆偏弱，累計微跌０﹒３％。



美國過去一周公布的經濟數據延續了良好態勢。３月初運輸外的耐用品訂單環比增長及核心

ＰＣＥ物價指數均符合預期；一季度ＧＤＰ年化季環比增長６﹒４％，超出市場預期的６﹒１％

。數據反映出美國政府持續的大手筆財政刺激正在獲得效果，經濟不斷復甦令市場預期改善，４

月密西根大學消費者信心指數終值也進一步升至８８﹒３，超出市場預期的８７﹒４。



美元在強勁數據的提振下觸底回升，美元指數上周五（３０日）大漲０﹒７３％，一舉收復

了周內全部跌幅。另一方面，由於近期大宗商品價格持續攀升，市場對通脹預期也水漲船高。上

周美債息率再度出現反彈跡象，１０年期債息重回１﹒６％上方。兩者都對黃金的反彈形成限制

。儘管美聯儲的議息會議維持鴿派基調，認為通脹上升源自暫時性因素；美聯儲主席鮑威爾也強

調目前不是溝通縮減ＱＥ的時機，不能保證通脹臨時上揚就要加息，但這仍然無法為黃金帶來明

顯的刺激。



走勢上看，金價回踩保歷加通道中軌，正處於短線回檔之中。日線ＭＡＣＤ上漲動能柱逐漸

縮減至零，好在ＲＳＩ仍維持在５０上方，令局面沒有快速惡化。投資者暫時仍可維持好倉，但

需留意本周技術指標會否正式轉淡，伺機調整倉位。周內還需重點關注美國４月ＩＳＭ製造業指

數及非農就業報告。《六福金融分析師 黃威》（網址：ｗｗｗ﹒ｌｆｆ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

