《陶冬天下－陶冬》拜登又推刺激方案，聯儲再緩加息預期

《陶冬天下》上周出現了許多重大新聞，美股繼續引領風險資產向好，但是各地的疫情和經

濟復甦參差。美國總統拜登宣布了美國家庭計劃，１﹒８萬億美元的刺激措施將他上任１００天

內的花銷帳單拉高到６萬億美元，這是史無前例的高度。聯儲ＦＯＭＣ開會，決定維持政策不變

，並展現出強烈的鴿派色彩，美歐日債市同步上升。美國第一季度ＧＤＰ增長６﹒４％，超預期

；歐元區ＧＤＰ增長則為－１﹒８％，歐洲經濟進入技術衰退，可謂幾家歡喜幾家愁。印度新冠

疫情以驚人的速度蔓延，不僅危及本國經濟，也為全球疫情控制、新興市場資產價格構成威脅。

中國共產黨政治局會議提出用好「窗口期」，正式宣告政策重點從危機應對轉向結構改革和清理

經濟堵點。幾家科技巨企第一季度的盈利，紛紛創下佳績，顯示頭部企業在數據時代游刃有餘。



如此背景下，Ｓ＆Ｐ５００再創歷史新高，ＮＡＳＤＡＱ略微遜色，世界其他國家股市個別

發展。美債收益率曲線繼續下沉。美元匯率在聯儲會議前後走低，但是很快攀升，畢竟美國的復

甦勢頭比起歐日好許多。上周石油期貨略升，黃金期貨略降。



拜登政府政府推出了Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆａｍｉｌｙ Ｐｌａｎ。吸取奧巴馬政府在

２００８年危機後不敢花錢拖累復甦進程的教訓，拜登在他上任的最初一百天，已經連砍了三板

斧，疫情救援計劃（ＣＡＲＥＳ）、基礎建設計劃（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｊｏｂｓ Ｐｌａｎ）

和家庭收入計劃（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆａｍｉｌｙ Ｐｌａｎ），這三個刺激措施加起來，並

得以全部實施的話，就是六萬億美元，相當於美國２０２０年ＧＤＰ的２９％。這個規模大過羅

斯福新政，大過肯尼迪的基建計劃，在美國歷史上，財政政策對美國經濟的刺激之大是絕無僅有

的，財政赤字規模之大在美國歷史上也是絕無僅有的。拜登現在這種玩法，他基本上預備共和黨

議員全體投反對票，關鍵是民主黨議員，尤其是參議員一票不能少。然而，民主黨議員並非鐵板

一塊，溫和民主黨人中有許多人擔心財政赤字，尤其是在經濟已經開始明顯復甦，通貨膨脹上升

的時候。筆者認為就業和家庭計劃有可能合併，最早在年底前通過，但是規模或大幅縮水。以經

濟和通脹形勢看，刺激方案在國會審議過程中拖得越久，麻煩越大。



上周ＦＯＭＣ會後聲明中，決策者對疫情的描述和經濟前景的展望變得更樂觀了，但是在政

策表述上和３月會議時候的一模一樣。聯儲闡述病毒對經濟的影響時，３月份從「相當的風險」

，現在變成「風險」，去掉主觀的形容詞，去掉的是政策制定者心中的擔憂。然而，ＦＯＭＣ旗

幟鮮明地拒絕了將政策與疫情進展掛勾的建議，指出政策的雙目標是就業與通脹，強調希望見到

完全就業。將就業完全恢復作為目標，事實上為改變貨幣政策設置了頗高的門檻。換句話說漸明

朗的經濟前景和堅定不變的政策心態。在相當一段時間，筆者相信美國的貨幣政策會維持在極度

寬鬆狀態。拜登政府正面臨龐大的財政缺口，必須要依靠貨幣政策的背書，否則政府債務的利息

就可以導致財政坍塌，聯儲一定要為財政保駕護航。但是這不意味著聯儲不需要應對通貨膨脹，

並作一些姿態。美國的通貨膨脹趨勢，比聯儲描述的更嚴重一些。首先，消費復甦勢頭會極其凶

猛，並帶動新的低端就業。其次，資產價格上漲很快。在聯儲修改政策時間表上，筆者預估９月

前後開始談論回收流動性，２０２２年中開始減少資產購買規模，２０２３年則有兩次加息的機

會。



本周市場焦點是，１）美國４月非農就業報告，預計新增職位１１００Ｋ，失業率降到

５﹒７％，１﹒９萬億美元的緊急救援計劃的第一個勞工數據大顯光彩。２）英格蘭銀行開會，

估計政策利率和購債規模均不作改變。３）蘇格蘭議會選舉，其結果對蘇格蘭會否出現又一輪獨

立公投意義重大。其他數據中關注美國的ＩＳＭ和歐洲的工業生產。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

