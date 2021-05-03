《缸邊隨筆－石鏡泉》「慢」談聯儲局

《缸邊隨筆》上周五（３０日），筆者謂美國聯儲局的４月議息會議後公布，無新意，不用

談，但今日則「慢」談，是否又有新意了。新意是「慢」談，是談由今年８月之後的聯儲局議息

會議及政策取向。



未開會，都有得談？有，靠估囉。有得估，是因為聯儲局的行為，屬於「狗上瓦坑，有條路

」，故可測。



筆者自７０年代末炒美債，對歷任聯儲局的觀點、策略，多有留意，基本上綜合出了條聯儲

局的「狗上瓦坑路」。



這條聯儲局「狗上瓦坑路」，在鮑威爾任聯儲局主席，在２０１７年１１月２０日，「鮑威

爾非耶倫二世」一文中，談過，下文是將該文稍ｕｐｄａｔｅ，文章重點是，各位要執生。







＊鮑威爾非耶倫二世＊



聯儲局主席掌控了可以使美國經濟興衰的大權，對任何一位想博連任的美國總統言，聯儲局

主席是自己友，對博取連任，很重要，因為美國經濟差了，甭想連任。



另方面，制度上為了要表示聯儲局是中立的，只會服務於美國經濟（即美國整體利益），而

不是為美總統的犬馬，故聯儲局主席的任期，是一任７年，較美總統的任期只是一任４年長，故

在制度上，看來是美總統沒多大機會委任自己友去當此重任，但這是太低估了政客總統的能耐。



然事實證明，歷任聯儲局主席，都是由總統提名，經國會通過才可出任。而白宮的美國總統

及國會，都是為華爾街的金融大戶的競選金主服務，換言之，聯儲局主席不能不為華爾街服務。



＊不能不為華爾街服務＊



１９７０至１９７８年Ａｒｔｈｕｒ Ｂｕｒｎｓ任聯儲局主席，他以印銀紙來支撐美政府

在越戰的支出，開始帶來通脹，到卡特上任，卡特總統更於１９７８年找了Ｗｉｌｌｉａｍ

Ｍｉｌｌｅｒ這位沒讀過經濟學的人任聯儲局主席，結果是應付不了之前因越戰而濫發的貨幣，

而招來的勁通脹，ＣＰＩ升逾１３％，民生叫苦，影響到卡特總統的連任行情，就算

Ｍｉｌｌｅｒ只任了一年聯儲局主席，也不得不急換馬，找來曾捱過德國戰後為賠款而多印鈔、

使德國有惡性通貨膨脹之苦的伏爾克來任聯儲局主席。



伏爾克是全華爾街，穿最廉價西裝、食最廉價雪茄的銀行家。他的政策取向很明顯地是：花

大了就要慳回來，要慳回來，就要收縮貨幣供應，即是制水。一制之下：３月期票據息急升上

２３厘，３０年期長期國債息升上１５厘（票面息是８厘）。



當時的美國惡性通脹在３個月內，被遏止了。但卡特未能連任，因為他找人找得太遲，政策

受益者，是接任的列根，因為在列根整個任期內，聯儲局的政策是將上逾２０厘的利率逐步下調

。



華爾街像齊宣王，有事鍾無艷，無事夏迎春。伏爾克雖然抑制了惡性通脹，但卻緊到使華爾

街不夠錢去炒，所以伏爾克只做了一任便被換上格蘭斯班。



格蘭斯班原職是向華爾街大戶賣分析的經濟學家。謀生上，使他要投金主的所好，因此華爾

街對他無大意見。格蘭斯班其實對經濟數據有幾次重大誤判，但都無損他的連任。



１９９４年，格蘭斯班謂要「消滅通脹於萌芽狀態」，一年之內連加７次息，共加了３﹒５

厘，但事後證明，通脹以ＣＰＩ計，不漲反跌（因為中國平價貨輸美），所以之後格蘭斯班的政

策取向，基本上是減息。今時美國的零利率，便是由他引出來的。



１９９６年末，格蘭斯班召來了華爾街投行的１２位金剛，謂美股有「不理性亢奮」，美股

跌了一跌，但之後續升。在科網潮爆破前，格蘭斯班轉？，謂科技股增加了生產效率，即暗示，

美股升得合理，火上加油。但２０００年４月，科網潮便爆破。



格蘭斯班任內雖犯有這些大錯誤，但仍可連續兩任，因為他保障了華爾街的賺錢利益。



接任的伯南克和耶倫成功拯救了華爾街於水深火熱的雷曼爆破後危機中，華爾街和白宮亦不

得不找回伏爾克來穩定「街」心，伏爾克提出了Ｖｏｌｃｋｅｒ Ｒｕｌｅ，即是要禁止華爾街

＋銀行自己坐盤狂炒，華爾街大戶雖不願意，但亦不得不接受，因會犯眾怒。



耶倫接伯南克帥印後，仍然不對華爾街炒家鬆綁，自然只能做一任。



明此，當明白，接任的鮑威爾，最主要的任務是，要為華爾街炒家鬆綁。據傳特朗普在面見

鮑威爾時，未談過利率問題。這不足為怪，因為今時聯儲局的傳統調控息率板斧，加息，已然失

效。



在加息前，聯儲局先要縮表，但：



１﹒今時ＱＥ的錢，已使市場流動資金多如水塘之水，要抽到足夠乾，非一年兩年可得；



２﹒美國經濟如非轉到好好，不易加息；



３﹒美國通脹不會大漲；



４﹒特朗普和拜登都不喜歡加息，因這會使美國中產和企業多了負擔。



資本主義下的：泡沫－爆破－知衰、斬手指－忘記痛苦－再炒－再泡沫……就是那條「狗上

瓦坑路」，又或謂「周期循環」，一直至窮佬再被搾窮為止。



筆者相信，鮑威爾主理的聯儲局，跟伯南克和耶倫時期的聯儲局會截然不同，伯南克和耶倫

，是要重建雷曼爆破後的金融廢墟，而鮑威爾的聯儲局，在特朗普與拜登的指導下，可能又會是

Ａｒｔｈｕｒ Ｂｕｒｎｓ與Ｗｉｌｌｉａｍ Ｍｉｌｌｅｒ的翻版。



當然，１９８０年世界貧富沒如今的懸殊，民生物用的ＣＰＩ會升，今時貧富懸殊大，資產

價格會升，但民生物用的ＣＰＩ未必會大升，結果？鮑威爾任內可能會讓投資者再見識到大爆煲

的投資景象。







上周，鮑威爾已謂美股是有些泡沫，但他會處理嗎？不會。低息，水多，無監管。各位朋友

，各自修行好了。《資深投資者 石鏡泉》

