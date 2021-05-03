《經濟通通訊社３日專訊》因民主派初選案被控串謀顛覆國家政權罪、正在還柙的陳志全，
透過家人發聲明，宣布辭去人民力量主席一職並退黨。人民力量表示，尊重及理解陳志全的決定
，已接納他退黨的申請。
聲明指出，陳志全不會參與任何遊行、集會、示威等群眾活動；將不再參與任何類型、界別
及級別選舉，亦不會協助進行選舉活動。
人民力量指，陳志全曾連續兩屆當選新界東立法會議員，堅守議會抗爭路線，捍衛香港核心
價值，感激他為民主發展作出的犧牲及貢獻。（ｃｌ）（ｚｚ）
03/05/2021 09:28
【香港政情】陳志全辭任人民力量主席兼退黨
《經濟通通訊社３日專訊》因民主派初選案被控串謀顛覆國家政權罪、正在還柙的陳志全，
透過家人發聲明，宣布辭去人民力量主席一職並退黨。人民力量表示，尊重及理解陳志全的決定
，已接納他退黨的申請。
聲明指出，陳志全不會參與任何遊行、集會、示威等群眾活動；將不再參與任何類型、界別
及級別選舉，亦不會協助進行選舉活動。
人民力量指，陳志全曾連續兩屆當選新界東立法會議員，堅守議會抗爭路線，捍衛香港核心
價值，感激他為民主發展作出的犧牲及貢獻。（ｃｌ）（ｚｚ）
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