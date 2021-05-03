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03/05/2021 10:36

【新冠疫苗】平機會：保障公眾健康措施不屬違反《殘疾歧視條例》

　　《經濟通通訊社３日專訊》港府研究要求外傭續約時必須接種新冠疫苗，平機會主席朱敏健
今日在電台節目上表示，在《殘疾歧視條例》下，任何措施是為保障公眾健康，具合理和必要的
性質，即使造成差別待遇，也不屬違反《殘疾歧視條例》，認為政府與僱傭之間應就有關政策要
求坐下來商討，達至雙方可接受的結果。
　　他指，其中一個重要考慮是對本身不適合或未能接種疫苗的人士，有否其他替代方案達至防
疫效果。他舉例，早前對飲食業員工的打針要求，最終亦可以商討出彼此可接受的替代方案。（
ｃｌ）

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