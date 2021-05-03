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03/05/2021 12:30

【新冠肺炎】消息：本港今日無不明源頭個案，當局不設疫情記者會

　　《經濟通通訊社３日專訊》消息指，本港今日（３日）沒有不明源頭個案，衞生防護中心和
醫管局下午不會舉行疫情記者會。
　　本港昨天再多２宗新冠肺炎確診，均為外地輸入。兩名女患者由印尼抵港，年齡分別３９和
４４歲，沒有出現病徵。
　　香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，社區出現變種病毒是外防輸入未到位所致，上
游堵截不足，現時才在下游作出補救。他認為港府太遲禁飛，建議熔斷機制應計及抵港檢疫人士
，同時加密檢測，嚴防輸入個案在社區爆發。（ｃｌ）

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