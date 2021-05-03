《經濟通通訊社３日專訊》消息指，本港今日（３日）沒有不明源頭個案，衞生防護中心和
醫管局下午不會舉行疫情記者會。
本港昨天再多２宗新冠肺炎確診，均為外地輸入。兩名女患者由印尼抵港，年齡分別３９和
４４歲，沒有出現病徵。
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，社區出現變種病毒是外防輸入未到位所致，上
游堵截不足，現時才在下游作出補救。他認為港府太遲禁飛，建議熔斷機制應計及抵港檢疫人士
，同時加密檢測，嚴防輸入個案在社區爆發。（ｃｌ）
03/05/2021 12:30
【新冠肺炎】消息：本港今日無不明源頭個案，當局不設疫情記者會
《經濟通通訊社３日專訊》消息指，本港今日（３日）沒有不明源頭個案，衞生防護中心和
醫管局下午不會舉行疫情記者會。
本港昨天再多２宗新冠肺炎確診，均為外地輸入。兩名女患者由印尼抵港，年齡分別３９和
４４歲，沒有出現病徵。
香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，社區出現變種病毒是外防輸入未到位所致，上
游堵截不足，現時才在下游作出補救。他認為港府太遲禁飛，建議熔斷機制應計及抵港檢疫人士
，同時加密檢測，嚴防輸入個案在社區爆發。（ｃｌ）
|中國故事03/05/2021
【上海特寫】上海打造五個「節點」新城 肩負發展新產業重任
|中國故事03/05/2021
【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業 證券業或合併成新巨頭
|開市Good Morning03/05/2021
溫傑：藥明生物100元下可分注買
|香港要聞30/04/2021
【新冠肺炎】全港外傭5.9前強制檢測 續約須打疫苗
|財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】港股四月走勢平穩 五窮月料難有突破
|財經熱話30/04/2021
【月結－迎難而上】五月部署收租消費股 京東集團可趁低吸納
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰