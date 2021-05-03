【香港政情】林卓廷因初選案被還柙，辭任民主黨副主席

《經濟通通訊社３日專訊》消息指，因民主派初選案被控違反《港區國安法》而還押候審的

前立法會議員林卓廷，辭任民主黨副主席，並獲中委會接納。

消息稱，民主黨主席羅健熙向會員發信指，接獲林卓廷的信件指，因現時在囚，無法繼續履

行副主席職務，故此呈辭。民主黨計劃於合適時間安排補選。中委會將繼續舉行座談會，與黨友

商討未來民主運動的路向。（ｃｌ）（ｚｚ）

