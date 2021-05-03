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03/05/2021 14:01

【新冠肺炎】本港新增２宗輸入個案，分別來自印尼及俄羅斯

　　《經濟通通訊社３日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至５月３日零時零分，本港新增兩
宗新冠肺炎輸入確診個案，患者包括一名３０歲女性和一名３６歲男性，兩人分別從印尼和俄羅
斯抵港，均無病徵。香港已連續３天本地零確診。至今本港個案累計１１７８７宗（包括
１１７８６宗確診個案和１宗疑似個案）。
　　過去１４天（４月１９日至５月２日）累計新增１０１宗個案，包括２０宗本地個案（包括
１宗可能本地個案），其中９宗源頭不明。（ｃｌ）

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