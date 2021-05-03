《經濟通通訊社３日專訊》永順控股（０６８１２）公布，預期截至３月３１日止年度將錄
得除稅前溢利約７５００萬元，相比截至去年３月３１日止年度則錄得除稅前溢利約２６１０萬
元，升約１﹒８７倍。
該集團指，有關盈利大幅增加主因期內獲得港府保就業計劃項補貼約６５８０萬元，但被來
自向航空餐飲運營商提供環境衛生及相關服務的收益減少外，並無來自航空餐飲支援服務的收益
；及向員工發放一次性抗疫慰勞金所部分抵銷。
該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）
03/05/2021 07:57
【企業盈喜】永順控股（０６８１２）料全年除前溢利增近２倍
《經濟通通訊社３日專訊》永順控股（０６８１２）公布，預期截至３月３１日止年度將錄
得除稅前溢利約７５００萬元，相比截至去年３月３１日止年度則錄得除稅前溢利約２６１０萬
元，升約１﹒８７倍。
該集團指，有關盈利大幅增加主因期內獲得港府保就業計劃項補貼約６５８０萬元，但被來
自向航空餐飲運營商提供環境衛生及相關服務的收益減少外，並無來自航空餐飲支援服務的收益
；及向員工發放一次性抗疫慰勞金所部分抵銷。
該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）
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