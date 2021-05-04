《缸邊隨筆－石鏡泉》巴菲特談通脹

《缸邊隨筆》上周巴菲特的巴郡有股東會，巴菲特談了通脹。上周美財長耶倫也談了通脹，

兩人觀點大不相同。



耶倫認為美通脹不足慮，因為拜登政府的撐經濟的建屋及基建大計，是分１０年執行。記住

，是１０年內執行，到文末時再談。



＊旗下公司產品成本大漲＊



巴菲特在股東會上講通脹則憂心忡忡，他的憂心是他旗下公司產品的成本漲又漲，於是他的

公司加價，加價又加價，消費者仍不斷地買，即是成本可轉嫁予消費者。此即物品價是加硬了，

不會減下來，由此而產生的通脹，不會是「酒肉（通脹）穿腸過，而是必然體內留」，這跟耶倫

講的今時美通脹是「ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ」暫時性，大相逕庭。



耶倫講的ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ，是口噏噏，無理論無數據，你信便信，巴菲特呢？他以他

公司的原料成本和產品售價來印證，巴菲特投資於全美不少企業，他們看這些生產成本與產品售

價是天天看，不是如官員們的每一個月或每兩個月才看一次。官員看數據，是很客觀的，因為數

據好壞，不影響官員們出糧額；巴菲特看數據是很主觀的（因為必然肉緊），數據好壞，影響到

公司盈利，巴郡的派息，以及這位老人家幾十年的「投資高手」的面子。以下是巴菲特講通脹的

原話，你可以看到他有幾肉緊，亦可以看到一個嚴謹的投資者是怎管理公司。如果你無意去多認

識巴菲特投資不敗之道，就不用看了。



為甚麼美國消費者可以接受加價？因為今時有三分一的美國消費者都接受了美政府的慷慨派

錢救濟，讓美國人的銀行「儲蓄」幾達到２萬億美元，有錢便可花唄。



美國政府的ＣＰＩ數據亦可以呃人，因為廠家會不加價，但減包裝貨的貨量，如

Ｃｏｓｔｃｏ所賣的ｐａｐｅｒ ｔｏｗｅｌｓ，其新包裝價不變，但較舊包裝少了２０張，此

即已變相加價１４﹒２８％。



呀！文末了，談談拜登的基建大計，要建足十年，而今時仍未開始。基建要鋼鐵嗎？定要，

但今時鋼鐵期價已在一年內，貴了４倍，到拜登基建開工時，鋼鐵價將如何？鋼鐵價一漲，車、

機械、大廈、船，其建造成本能不貴？這類通脹會是ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ？



美儲局的招牌動作是，到通脹殺到埋身，才叫漲呀！一再建議各位，自己執生，不要等美儲

局的警報，一定是遲的。







＊巴菲特談通脹原話＊



Ｗｅ’ｒｅ ｓｅｅｉｎｇ ｖｅｒｙ ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ

－ ｉｔ’ｓ ｖｅｒｙ ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ﹒ Ｉ ｍｅａｎ﹐ ｗｅ’ｒｅ ｒａｉ

ｓｉｎｇ ｐｒｉｃｅｓ﹒ Ｐｅｏｐｌｅ ａｒｅ ｒａｉｓｉｎｇ ｐｒｉｃｅｓ ｔｏ

ｕｓ﹒ Ａｎｄ ｉｔ’ｓ ｂｅｉｎｇ ａｃｃｅｐｔｅｄ﹒ Ｔａｋｅ ｈｏｍｅ－ｂｕｉ

ｌｄｉｎｇ﹒ Ｉ ｍｅａｎ﹐ ｙｏｕ ｋｎｏｗ﹐ｔｈｅ ｃｏｓｔ ｏｆ－－ｗｅ’ｖｅ

ｇｏｔ ｎｉｎｅ ｈｏｍｅ ｂｕｉｌｄｅｒｓ ｉｎ ａｄｄｉｔｉｏｎ ｔｏ ｏｕｒ

ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄ ｈｏｕｓｉｎｇ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ﹐ ｗｈｉｃｈ ｉｓ

ｔｈｅ ｌａｒｇｅｓｔ ｉｎ ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ﹒



Ｓｏ ｗｅ ｒｅａｌｌｙ ｄｏ ａ ｌｏｔ ｏｆ ｈｏｕｓｉｎｇ﹒ Ｔｈｅ

ｃｏｓｔｓ ａｒｅ ｊｕｓｔ ｕｐ﹐ ｕｐ﹐ ｕｐ﹒ Ｓｔｅｅｌ ｃｏｓｔｓ﹐

ｙｏｕ ｋｎｏｗ﹐ ｊｕｓｔ ｅｖｅｒｙ ｄａｙ﹐ ｔｈｅｙ’ｒｅ ｇｏｉｎｇ ｕｐ

﹒ Ａｎｄ ｔｈｅｒｅ ｈａｓｎ’ｔ ｙｅｔ ｂｅｅｎ ｂｅｃａｕｓｅ ｔｈｅ

ｗａｇｅ－－ｔｈｅ ｗａｇｅ ｓｔｕｆｆ ｆｏｌｌｏｗｓ﹒ Ｉ ｍｅａｎ﹐ ｔｈｅ－

－ｔｈｅ ＵＡＷ ｗｒｉｔｅｓ ａ ｔｈｒｅｅ－ｙｅａｒ ｃｏｎｔｒａｃｔ﹐ ｗｅ

ｇｏｔ ａ ｔｈｒｅｅ－ｙｅａｒ ｃｏｎｔｒａｃｔ﹒



Ｂｕｔ ｉｆ ｙｏｕ’ｒｅ ｂｕｙｉｎｇ ｓｔｅｅｌ ａｔ Ｇｅｎｅｒａｌ

Ｍｏｔｏｒｓ ｏｒ ｓｏｍｅｐｌａｃｅ﹐ ｙｏｕ’ｒｅ ｐａｙｉｎｇ ｍｏｒｅ

ｅｖｅｒｙ ｄａｙ﹒ Ｓｏ ｉｔ’ｓ ａｎ ｅｃｏｎｏｍｙ﹐ ｒｅａｌｌｙ－－

ｉｔ’ｓ ｒｅｄ ｈｏｔ﹒ Ｉ ｍｅａｎ， ａｎｄ ｗｅ ｗｅｒｅｎ’ｔ

ｅｘｐｅｃｔｉｎｇ ｉｔ﹒ Ｉ ｍｅａｎ， ａｌｌ ｏｕｒ ｃｏｍｐａｎｉｅｓ﹐

ｗｈｅｎ ｔｈｅｙ ｔｈｏｕｇｈｔ ｗｈｅｎ ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ａｌｌｏｗｅｄ

ｔｏ ｇｏ ｂａｃｋ ｔｏ ｗｏｒｋ ａｔ﹐ ｗｅｌｌ， ｖａｒｉｏｕｓ

ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ﹐ ｗｅ ｃｌｏｓｅｄ ｔｈｅ ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ

ｓｔｏｒｅｓ﹐ Ｉ ｍｅｎｔｉｏｎｅｄ﹒



Ｙｏｕ ｋｎｏｗ﹐ ｔｈｅｙ ｗｅｒｅ ｃｌｏｓｅｄ ｆｏｒ ｓｉｘ ｗｅｅｋｓ

ｏｒ ｓｏ ｏｎ ａｖｅｒａｇｅ﹒ Ａｎｄ ｔｈｅｙ ｄｉｄｎ’ｔ ｋｎｏｗ

ｗｈａｔ ｗａｓ ｇｏｉｎｇ ｔｏ ｈａｐｐｅｎ ｗｈｅｎ ｔｈｅｙ ｏｐｅｎｅｄ﹒

Ａｎｄ ｔｈｅｙ ｃａｎ’ｔ ｓｔｏｐ ｐｅｏｐｌｅ ｆｒｏｍ ｂｕｙｉｎｇ

ｔｈｉｎｇｓ﹒ Ａｎｄ ｗｅ ｃａｎ’ｔ ｄｅｌｉｖｅｒ ｔｈｅｍ﹒ Ｔｈｅｙ

ｓａｙ﹐ ｗｅｌｌ﹐ ｔｈａｔ’ｓ ＯＫ ｂｅｃａｕｓｅ ｎｏｂｏｄｙ ｅｌｓｅ

ｃａｎ ｄｅｌｉｖｅｒ ｔｈｅｍ ｅｉｔｈｅｒ﹐ ａｎｄ ｗｅ’ｌｌ ｗａｉｔ

ｆｏｒ ｔｈｒｅｅ ｍｏｎｔｈｓ ｏｒ ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｓｏｒｔ﹒



Ｔｈｅ ｂａｃｋｌｏｇ ｇｒｏｗｓ﹐ ａｎｄ ｔｈｅｎ ｗｅ ｔｈｏｕｇｈｔ

ｉｔ ｗｏｕｌｄ ｅｎｄ ｗｈｅｎ ｔｈｅ ＄６００－－ｔｈｅ ｐａｙｍｅｎｔｓ

ｅｎｄｅｄ﹐ ａｎｄ Ｉ ｔｈｉｎｋ ａｒｏｕｎｄ Ａｕｇｕｓｔ ｏｆ ｌａｓｔ

ｙｅａｒ﹐ ｉｔ ｊｕｓｔ ｋｅｐｔ ｇｏｉｎｇ﹒ Ａｎｄ ｉｔ ｋｅｅｐｓ

ｇｏｉｎｇ ａｎｄ ｉｔ ｋｅｅｐｓ ｇｏｉｎｇ ａｎｄ ｉｔ ｋｅｅｐｓ

ｇｏｉｎｇ﹒ Ａｎｄ Ｉ ｇｅｔ ｔｈｅ ｆｉｇｕｒｅｓ﹒ Ｅｖｅｒｙ ｗｅｅｋ﹐

ｗｅ ｇｏ ｏｖｅｒ﹐ ｄａｙ ｂｙ ｄａｙ﹐ ｗｈａｔ ｈａｐｐｅｎｅｄ ａｔ

ｔｈｅ ｔｈｒｅｅ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｓｔｏｒｅｓ ｉｎ Ｃｈｉｃａｇｏ ａｎｄ

Ｋａｎｓａｓ Ｃｉｔｙ ａｎｄ Ｄａｌｌａｓ﹒



Ａｎｄ ｉｔ ｊｕｓｔ ｗｏｎ’ｔ ｓｔｏｐ﹒ Ｐｅｏｐｌｅ ｈａｖｅ

ｍｏｎｅｙ ｉｎ ｔｈｅｉｒ ｐｏｃｋｅｔ﹐ ａｎｄ ｔｈｅｙ ｐａｙ ｔｈｅ

ｈｉｇｈｅｒ ｐｒｉｃｅｓ﹒ Ａｎｄ ｗｈｅｎ ｃｏｒｐｏｒａｔｅ ｐｒｉｃｅｓ

ｇｏ ｕｐ ｉｎ ａ ｍｏｎｔｈ ｏｒ ｔｗｏ－－ａｎｄ ｔｈａｔ ｗａｓ ｔｈｅ

ｐｒｉｃｅ ｉｎｃｒｅａｓｅ ｆｏｒ Ａｐｒｉｌ １－－ｏｕｒ ｃｏｓｔｓ ａｒｅ

ｇｏｉｎｇ ｕｐ﹐ ｓｕｐｐｌｙ ｃｈａｉｎ’ｓ ａｌｌ ｓｃｒｅｗｅｄ ｕｐ

ｆｏｒ ａｌｌ ｋｉｎｄｓ ｏｆ ｐｅｏｐｌｅ﹒ Ｂｕｔ ｉｔ’ｓ ａ ｂｕｙ－－

ｉｔ’ｓ ａｌｍｏｓｔ ａ ｂｕｙｉｎｇ ｆｒｅｎｚｙ﹐ ｅｘｃｅｐｔ

ｃｅｒｔａｉｎ ａｒｅａｓ﹐ ｙｏｕ ｃａｎ’ｔ ｂｕｙ ａｔ﹒







＊麗珠醫藥績佳 上望４０至４３元＊



昨在《午市閒談》視頻中，筆者推介了麗珠醫藥（０１５１３）。麗珠醫藥在內地從事開發

、生產及銷售醫藥產品。



麗珠醫藥昨收報３６﹒４５元，僅升０﹒４１％，在醫藥類各報升股中升幅最小，負債比率

也最低，市盈率１６﹒５９倍，周息率４﹒１０％。



＊首季及去年純利均升逾３成＊



麗珠醫藥日前公布首季純利約５﹒１９億元（人民幣．下同），按年增約３０﹒１２％，每

股盈利５６分；扣除非經常性損益的純利，則按年增約２０﹒５５％。



集團盈利上升乃受惠於營收按年增３３﹒７４％，其他收益則因期內政府補貼增加，升約３

﹒７７倍。



除今年首季純利好之外，麗珠醫藥去年全年純利亦按年升３１﹒６３％，並派末期息每股１

﹒２５元。



＊研發疫苗獲准臨床試驗＊



此外，今年３月下旬，麗珠醫藥公布旗下「麗珠單抗」研發的新冠疫苗獲得國家藥監局簽發

藥物臨床試驗批件。同月，集團宣布收購主要從事研發、生產及銷售中成藥的天津同仁堂集團４

成股本。



不過，縱有以上較利好的消息，昨天麗珠醫藥股價卻不太升，讀者不妨從這角度看：公司業

績好而股價不升，是否可被視為值得吸納？



業績好一定值得留意，但麗珠醫藥可能是隻「莫趁低撈，宜趁高追」的股份，因為等車開，

不如等車開後才追車，這股要升上昨早高位３６（港元，下同）以上才望好。策略上，投資者可

候３６﹒５元吸納，短期阻力３７﹒５元，目標看４０至４３元；短期支持３４﹒５元，止蝕

３４元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

