《經濟通通訊社４日專訊》緬甸信息部的公告，緬甸將於月內安排接種５０萬劑國藥（０１
０９９）母企中國國藥集團和北京生物製品研究所生產的新型冠狀病毒滅活疫苗（Ｖｅｒｏ細胞
）。
緬甸迄今為止已接種約１９０萬劑阿斯利康疫苗。
另外，菲律賓參議員Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｇｏ稱，總統杜特爾特周一亦接種了第一劑
國藥集團新冠疫苗。（ｎｓ）
04/05/2021 08:53
【新冠疫苗】緬甸將安排接種５０萬劑國藥集團疫苗
《經濟通通訊社４日專訊》緬甸信息部的公告，緬甸將於月內安排接種５０萬劑國藥（０１
０９９）母企中國國藥集團和北京生物製品研究所生產的新型冠狀病毒滅活疫苗（Ｖｅｒｏ細胞
）。
緬甸迄今為止已接種約１９０萬劑阿斯利康疫苗。
另外，菲律賓參議員Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｇｏ稱，總統杜特爾特周一亦接種了第一劑
國藥集團新冠疫苗。（ｎｓ）
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