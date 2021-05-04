《凱文隨筆－凱文》世界舞台小丑，一個接一個表演

《凱文隨筆－凱文》印度疫情嚴峻，但據報印度軍方司令還尊程到中印邊境視察，似有為新

一輪衝突作準備的味道，儘管中國正在為處於水深火熱的印度人民作出人道援助。就在這印度小

休的時段，菲律賓亮相了，其外長洛欽就中菲雙方在黃岩島附近聖靈礁主權作出了激烈回應。洛

欽是一名外交官，但拼棄了外交禮儀，張口就是髒話辱罵中國。他跟中國的楊潔篪相比，高下立

見，楊潔篪在阿拉斯加中美會議批評美國，沒有一個髒字，但份量足，又文明。



兩個多月前，緬甸發生軍事政變，洛欽接受一個媒體訪問（片段仍在油管上可找到）談到此

事時，他先暢談其跟昂山素姬的深厚私交，這個西方打造出來（後來亦將她打回了原形）的民主

女神，如何被她一對子女誤解，因為他們父親在英國逝世時，女神不願回去英國見其夫最後一面

；洛欽說，他曾告誡昂山素姬，西方是如何不堪，他們為了石油，毀了多少個國家；另一方面，

洛欽又說，緬甸軍方是不可或缺的，他們能維持國家團結，不致分裂。請問軍方與昂山素姬那邊

才是正義？洛欽明顯深暗政治之道，那有甚麼對與錯，兩邊押注就肯定通殺。



洛欽在日前，還發了另一則推特，裏面談到他有幸與很多外交部長交過手，包括美國國務卿

布林肯、上任蓬佩奧，乃至中國外長王毅等，個個都是直率的人（ｓｔｒａｉｇｈｔ

ｔａｌｋｅｒｓ），以及第一流的人物（ａｌｌ ｇｏｌｄ）；那話說罷不久，就發了中國是「

醜陋無禮的蠢材，滾蛋」（中間夾雜了骯髒的助語詞）的推特，其雙面人性格真是發揮得淋漓盡

致。



菲律賓是個窮國，買不起疫苗，還是靠中國慷慨送贈的，說翻臉就翻臉，國與國的交往不遵

循應有的禮儀，比職場上常見的小人還要小人。過去執政者起初是一名獨裁者，後來都是一群貪

腐的民選動物（才導致一眾大學畢業的婦女都要到海外當傭工），唯美國命是從，到了現任總統

杜特爾特，最為我們樂見的政績是他沒跟著美國的節奏起舞，他在特朗普年代，更膽敢粗言穢語

對這個環球最具權勢的人物。然而，杜特爾特日前也按奈不住了，威脅要派遣軍艦到南海。其實

，很多歐美國家都陸續公布，未來日子會派遣軍艦到中國海域附近，多一個菲律賓也不算甚麼了

，澳洲一名參議員日前鼓吹，澳洲軍隊必須準備與中國開戰。



為甚麼這麼多國家都看中國不順眼呢？前文提到的那名美國駐華外交人員達利

（Ｒｏｂｅｒｔ Ｄａｌｙ）早已給我們揭開謎底，那不是意識形態之爭，達利說即使中國全部

學了西方那套民主憲法體系，也不容許中國強大。這可不是單一政治人物的狂言，達利好歹也只

是打打嘴炮，但目前很多國家都在密謀深算；中國雖然戰勝了病毒，卻迎來了西方一眾比病毒還

要恐怖的惡毒心腸國家。中國的復興之路確實不好走，但過去幾代人都替我們嘗盡了苦果，為我

們裁種了不少大樹，我們這代人必定會圓他們冀盼已久的夢，那是歲月靜好的大國夢。

