《經濟通通訊社４日專訊》僑洋國際（０８０７０）發盈喜，預計今年首季扭虧為盈，錄得
純利約４４０萬元，去年同期則錄得虧損淨額約２３０萬元。
集團指，轉虧為盈乃主要由於第一季銷售額較去年同期增加約３２６０萬元；第一季毛利較
去年同期增加約７８０萬元；及從港府防疫抗疫基金收取的補貼約４０萬元。
集團預期第一季度財務業績將於５月１０日刊發。（ｐｌ）
04/05/2021 08:09
【企業盈喜】僑洋（０８０７０）料首季虧轉盈４４０萬
《經濟通通訊社４日專訊》僑洋國際（０８０７０）發盈喜，預計今年首季扭虧為盈，錄得
純利約４４０萬元，去年同期則錄得虧損淨額約２３０萬元。
集團指，轉虧為盈乃主要由於第一季銷售額較去年同期增加約３２６０萬元；第一季毛利較
去年同期增加約７８０萬元；及從港府防疫抗疫基金收取的補貼約４０萬元。
集團預期第一季度財務業績將於５月１０日刊發。（ｐｌ）
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