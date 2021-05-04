【企業盈喜】僑洋（０８０７０）料首季虧轉盈４４０萬

《經濟通通訊社４日專訊》僑洋國際（０８０７０）發盈喜，預計今年首季扭虧為盈，錄得

純利約４４０萬元，去年同期則錄得虧損淨額約２３０萬元。

集團指，轉虧為盈乃主要由於第一季銷售額較去年同期增加約３２６０萬元；第一季毛利較

去年同期增加約７８０萬元；及從港府防疫抗疫基金收取的補貼約４０萬元。

集團預期第一季度財務業績將於５月１０日刊發。（ｐｌ）

