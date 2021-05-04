【企業盈警】裕興（０８００５）料首季虧損大幅收窄至３２０萬元

《經濟通通訊社４日專訊》裕興科技（０８００５）發盈警，料截至３月３１日止第一季度

錄得虧損約３２０萬元，較去年同期大幅減少虧損約９６％。

該虧損減少主要由於期內集團錄得於損益帳按公平值處理的金融資產之淨收益約９７０萬元

，而去年同期為淨虧損約７２４０萬元。

該公司預期５月上旬發布業績。（ｋｉ）

