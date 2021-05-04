《經濟通通訊社４日專訊》裕興科技（０８００５）發盈警，料截至３月３１日止第一季度
錄得虧損約３２０萬元，較去年同期大幅減少虧損約９６％。
該虧損減少主要由於期內集團錄得於損益帳按公平值處理的金融資產之淨收益約９７０萬元
，而去年同期為淨虧損約７２４０萬元。
該公司預期５月上旬發布業績。（ｋｉ）
04/05/2021 08:46
【企業盈警】裕興（０８００５）料首季虧損大幅收窄至３２０萬元
《經濟通通訊社４日專訊》裕興科技（０８００５）發盈警，料截至３月３１日止第一季度
錄得虧損約３２０萬元，較去年同期大幅減少虧損約９６％。
該虧損減少主要由於期內集團錄得於損益帳按公平值處理的金融資產之淨收益約９７０萬元
，而去年同期為淨虧損約７２４０萬元。
該公司預期５月上旬發布業績。（ｋｉ）
|財經熱話03/05/2021
【五窮應驗？】港股五月首個交易日挫367點穿百天線 成交不足千億元
|財經熱話03/05/2021
外匯基金首季投資收入116億元 目標下半年初推南向債券通及理財通
|FOCUS03/05/2021
【FOCUS】政治局重申不急轉彎 未來三大風向環環相扣
|中國故事03/05/2021
【上海特寫】上海打造五個「節點」新城 肩負發展新產業重任
|中國故事03/05/2021
【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業 證券業或合併成新巨頭
|開市Good Morning03/05/2021
溫傑：藥明生物100元下可分注買
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰