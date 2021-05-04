《經濟通通訊社４日專訊》駿高控股（０８０３５）發盈喜，預期集團截至年３月３１日第
一季度由虧轉盈約４５０萬元至約６５０萬元，而去年同期則虧損３００萬元。
預期溢利乃主要由於期內集團物流業務及電子商務履行業務的毛利率有所增長。
該公司預期５月７日或前後刊發業績。（ｋｉ）
04/05/2021 08:48
【企業盈喜】駿高（０８０３５）首季虧轉盈４５０萬至６５０萬元
《經濟通通訊社４日專訊》駿高控股（０８０３５）發盈喜，預期集團截至年３月３１日第
一季度由虧轉盈約４５０萬元至約６５０萬元，而去年同期則虧損３００萬元。
預期溢利乃主要由於期內集團物流業務及電子商務履行業務的毛利率有所增長。
該公司預期５月７日或前後刊發業績。（ｋｉ）
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