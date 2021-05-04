《經濟通通訊社４日專訊》市值僅次於比特幣、第二大加密貨幣以太幣延續漲勢，今早再觸
及歷史高位。據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，以太幣現升１２﹒７１％，報
３３１９﹒６２元（美元．下同），曾高見３４５７﹒６４元，而據Ｂｉｎａｎｃｅ數據，以太
幣現升９﹒５７％，報３２７８﹒８１元。
以太幣比特幣交叉匯率創逾兩年半高位，據Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現跌３﹒０５％
，報５５６６３﹒６２元，而據Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣跌４﹒８７％，報
５４６０５﹒６元。（ａｌ）
04/05/2021 08:51
【代幣狂熱】以太幣持續強勢曾升破３４００美元水平，升幅逾一成
《經濟通通訊社４日專訊》市值僅次於比特幣、第二大加密貨幣以太幣延續漲勢，今早再觸
及歷史高位。據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，以太幣現升１２﹒７１％，報
３３１９﹒６２元（美元．下同），曾高見３４５７﹒６４元，而據Ｂｉｎａｎｃｅ數據，以太
幣現升９﹒５７％，報３２７８﹒８１元。
以太幣比特幣交叉匯率創逾兩年半高位，據Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據，比特幣現跌３﹒０５％
，報５５６６３﹒６２元，而據Ｂｉｎａｎｃｅ數據，比特幣跌４﹒８７％，報
５４６０５﹒６元。（ａｌ）
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