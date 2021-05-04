《經濟通通訊社４日專訊》據彭博社引述知情人士指，瑞信早前允許Ａｒｃｈｅｇｏｓ
Ｃａｐｉｔａｌ基金進行１０倍槓桿交易，並僅要求相當於所借資金１０％的抵押品，最終在基
金爆倉下蒙受約５５億美元重大損失。據報瑞信向Ａｒｃｈｅｇｏｓ提供的槓桿是其他經紀的兩
倍，而該行拒絕置評。
而據英國《金融時報》早前引述消息人士指，Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ不是瑞信私人銀行客戶
，而且Ａｒｃｈｅｇｏｓ的業務上年僅為瑞信帶來１７５０萬美元收入。（ａｌ）
04/05/2021 09:22
【基金爆倉】傳瑞信允許Ａｒｃｈｅｇｏｓ進行１０倍槓桿交易
《經濟通通訊社４日專訊》據彭博社引述知情人士指，瑞信早前允許Ａｒｃｈｅｇｏｓ
Ｃａｐｉｔａｌ基金進行１０倍槓桿交易，並僅要求相當於所借資金１０％的抵押品，最終在基
金爆倉下蒙受約５５億美元重大損失。據報瑞信向Ａｒｃｈｅｇｏｓ提供的槓桿是其他經紀的兩
倍，而該行拒絕置評。
而據英國《金融時報》早前引述消息人士指，Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ不是瑞信私人銀行客戶
，而且Ａｒｃｈｅｇｏｓ的業務上年僅為瑞信帶來１７５０萬美元收入。（ａｌ）
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