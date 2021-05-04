《經濟通通訊社４日專訊》美國國務卿布林肯周一（３日）在倫敦舉行的記者會上表示，北
韓需要確定是否希望透過外交途徑，探索達成朝鮮半島無核化。
他強調對朝鮮不僅要聽其言，更要觀其行，而且一切將取決於朝鮮是否想加入。目前白宮並
未表態是否將作出讓步，以促使朝鮮回到談判。（ａｌ）
04/05/2021 10:26
【朝鮮局勢】布林肯：北韓須確定以外交途徑解決半島核問題與否
《經濟通通訊社４日專訊》美國國務卿布林肯周一（３日）在倫敦舉行的記者會上表示，北
韓需要確定是否希望透過外交途徑，探索達成朝鮮半島無核化。
他強調對朝鮮不僅要聽其言，更要觀其行，而且一切將取決於朝鮮是否想加入。目前白宮並
未表態是否將作出讓步，以促使朝鮮回到談判。（ａｌ）
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