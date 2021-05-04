《經濟通通訊社４日專訊》據美國健康新聞網站《Ｓｔａｔ》引述知情人士報道指，世界衛
生組織（ＷＨＯ）總幹事譚德塞計劃尋求第二個五年任期，而目前未知其他人會否角逐總幹事挑
戰其連任，不過世衛發言人回應指無法對潛在提名人選置評。
世衛１９４個會員國可在９月前提名候選人，並在明年選舉前將候選人姓名，以密封信封寄
給執行委員會主席。（ａｌ）
04/05/2021 10:28
【新冠肺炎】傳世衛總幹事譚德塞計劃尋求連任
《經濟通通訊社４日專訊》據美國健康新聞網站《Ｓｔａｔ》引述知情人士報道指，世界衛
生組織（ＷＨＯ）總幹事譚德塞計劃尋求第二個五年任期，而目前未知其他人會否角逐總幹事挑
戰其連任，不過世衛發言人回應指無法對潛在提名人選置評。
世衛１９４個會員國可在９月前提名候選人，並在明年選舉前將候選人姓名，以密封信封寄
給執行委員會主席。（ａｌ）
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