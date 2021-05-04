《談國論企－黎偉成》ＰＭＩ四月份生產外銷略放緩

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２１年４月份擴張力度環比放緩，止住

３月份加大擴張步伐，發展過程頗見反覆，仍創造連續１４個月擴張的佳態。惟惹人注目的是以

出口為主的新訂單擴張力度明顯放慢，意味惡疫續使歐美經濟續受低迷之困。國家最新推行的

「國內大循環、國內國際雙循環」和「需求側、供給側」互配合等政策，會使國民經濟在

２０２１年更加確切地穩中有進提升及發展，製造業前景仍佳。



＊出口新訂單略擴受困歐美疫情及經濟＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國製造業經理採購指數於２０２１年４月份達

５１﹒１（見附表），較對上一個月回落０﹒８個百分點，連同３月份達５１﹒９環比飆升

１﹒３個百分點、２月份５０﹒６減０﹒７個百分點和１月份５１﹒３跌０﹒６個百分點，顯製

造業在２０２１年前四個月即使保持擴張之態，表現還是相當反覆。惟此數相對於２０２０年４

月份的５０﹒８略高０﹒３個百分點，仍可以在一定程度反映出政府持續不斷及時和嚴格防控惡

疫之策達效，確保經濟積極、正面、提質成長。

需要高度留意的，為（一）製造業於２０２１年４月所接的新訂單情況有所放緩，特別是

（Ｉ）出口新訂單，分類指數於４月份僅達５０﹒４，較對上一個月回落０﹒８個百分點，而３

月份５１﹒２的環比則大幅上升２﹒６個百分點，仍比２月份僅４８﹒８環比回落１﹒４個百分

點的表現要穩妥，並連續兩個月重新踞於臨界點上方。出口新訂單情況反覆，乃因（ｉ）美國、

英國甚至歐盟等多個主要國家陸續提供疫苗予人以接種，並計劃和部署有序地重啟經濟，使世界

各地的防控疫情增添重大的憂慮；

（ｉｉ）拜登就任美國總統逾１００日以來，對中國只說願「合作」和「不對抗」，但美國

國務院官員以至國會一眾政客，都是惡狠狠地全方位地抹黑、反對中國，沒有一絲兒「友好」之

態，甚至頻頻拉攏其盟友在政經、軍事、科技等許許多多方面圍堵、打壓，相信中國對美國的出

口以至雙邊貿易所存不明確因素仍然相當不少。

此為（ＩＩ）製造業的新訂單於２０２１年４月份所達５２﹒２，比對上一個月回落１﹒７

個百分點，但３月份５３﹒９環比大增２個百分點，兩個月之升與跌相減仍出現淨增０﹒３個百

分點之象，但重大的因素還是中國的內需日趨殷切所致，而（ＩＩＩ）進口新訂單期內環比減少

０﹒５個百分點至５０﹒６，扭轉上月增２﹒６個百分點之況，仍處擴張水平。

至於（ＩＶ）在手訂單仍處於臨界點以下之的４８﹒２，和環比回落０﹒２個百分點，甚中

一個主要原因，該是受到製造業的生產十分繁忙。

此可見於（二）生產，分類指數於２０２１年４月份環比大幅回落１﹒７個百分點至

５２﹒２，而３月份環比大幅增長２個百分點達到５３﹒９的水平，和２月份大幅回落１﹒６個

百分點至５１﹒９、１月５３﹒５環比回落０﹒７個百分點、２０２０年１２月份５４﹒２環比

回落０﹒５個百分點的連續三個月放緩的情況，反映製造業生產擴張情況亦是相當反覆。

也有相對良性因素，如（三）生產成本和銷售價格保持相對穩勢，特別是（１）主要原材料

購進價格，分類指數於４月份達６６﹒９環比回落１﹒５個百分點，而３月份６９﹒４環比增加

２﹒７個百分點，２月份６６﹒７環比下跌０﹒４個百分點，和１月份６７﹒１下跌０﹒９個百

分點，使２０２１年前４個月淨下跌０﹒１人固百分點。



＊出廠價格漲幅低於原材料購進價格＊



但（２）出廠價格分類指數於是月份即使環比增長２﹒５個百分點至５７﹒３，比購進價格

低９﹒６個百分點，顯製造企業即使開始受到生產者出廠價格ＰＰＩ跌轉升的壓力，惟成本上升

轉嫁至出廠價相對有限，使商品保持一定程度的競爭力。

（四）生產經營活動預期指數於２０２１年４月份達５８﹒３，環比跌０﹒２個百分點，而

３月份所達５８﹒５回落０﹒７個百分點，而２月份達５９﹒２環比升１﹒３個百分點，和仍高

於１月份的５７﹒９，可在相當程度反映出製造業對生產、經營前景回復樂觀的信心和看法。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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４月╱２０２１ ５１﹒１ －０﹒８

３月╱２０２１ ５１﹒９ ＋１﹒３

２月╱２０２１ ５０﹒６ －０﹒７

１月╱２０２１ ５１﹒３ －０﹒６

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１１月╱２０２０ ５２﹒１ ＋０﹒７

１０月╱２０２０ ５１﹒４ －０﹒１

９月╱２０２０ ５１﹒４ ＋０﹒５

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

