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即市新聞

04/05/2021 15:16

《美元走勢－羅明立》匯市短期難有清晰方向，不妨先區間炒作

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒３５　　　１０９﹒０６　　　１０９﹒３４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０６０　　　１﹒２０３４　　　１﹒２０３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９０５　　　１﹒３８６８　　　１﹒３８７３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１４９　　　０﹒９１１５　　　０﹒９１４４
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７３　　　７﹒７６５６　　　７﹒７６６６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國聯儲局主席鮑威爾發表公開講話時表示，美國經濟復甦正取得樂觀的進展
，但復甦並不全面亦不均衡。同時強調，美國還沒有脫離困境，仍然需要政策制定者的持續支持
。由於鮑威爾反覆指出政策延續的必要性，短期仍然會給美元造成壓力。但如美國經濟繼續強勁
反彈，局方可能很快會改變政策，到時美元又會是另一番光景。
　　德國３月零售銷售按月增長７﹒７％，遠好於預期，但歐元區及德法４月製造業ＰＭＩ終值
均輕微向下修正。考慮到各經濟體有機會逐步擺脫新冠肺炎封鎖，促使需求激增，迎來較大的復
甦。歐元在１﹒２０附近反彈至１﹒２０７５，但未能持續，市場對有聯儲局官員提到是時候思
考減少買債的事，仍然關注，匯市短期難有清晰方向，不妨先作區間炒作。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２０００　　　１﹒２０８０　　　１﹒１９５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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