《美元走勢－羅明立》匯市短期難有清晰方向，不妨先區間炒作

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒３５ １０９﹒０６ １０９﹒３４

歐元╱美元 １﹒２０６０ １﹒２０３４ １﹒２０３５

英鎊╱美元 １﹒３９０５ １﹒３８６８ １﹒３８７３

美元╱瑞郎 ０﹒９１４９ ０﹒９１１５ ０﹒９１４４

美元╱港元 ７﹒７６７３ ７﹒７６５６ ７﹒７６６６

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《美元走勢》美國聯儲局主席鮑威爾發表公開講話時表示，美國經濟復甦正取得樂觀的進展

，但復甦並不全面亦不均衡。同時強調，美國還沒有脫離困境，仍然需要政策制定者的持續支持

。由於鮑威爾反覆指出政策延續的必要性，短期仍然會給美元造成壓力。但如美國經濟繼續強勁

反彈，局方可能很快會改變政策，到時美元又會是另一番光景。

德國３月零售銷售按月增長７﹒７％，遠好於預期，但歐元區及德法４月製造業ＰＭＩ終值

均輕微向下修正。考慮到各經濟體有機會逐步擺脫新冠肺炎封鎖，促使需求激增，迎來較大的復

甦。歐元在１﹒２０附近反彈至１﹒２０７５，但未能持續，市場對有聯儲局官員提到是時候思

考減少買債的事，仍然關注，匯市短期難有清晰方向，不妨先作區間炒作。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２０００ １﹒２０８０ １﹒１９５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

