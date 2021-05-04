《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥表示，３０多萬外藉家傭需要在５月９日前完
成強制檢疫，今個周末已完成１０多萬個檢疫，有幾萬個外傭已完成疫苗接種，可獲豁免檢測，
有信心在５月９日或之前完成所有外傭強檢，又強調不存在歧視。
林鄭指出，所有防疫措施都是按公共衛生和科學客觀地推行，不涉及任何歧視，強調最大的
基礎是風險評估。她指，目前四宗流入社區的變種病毒個案，有兩宗都涉及外傭，加上外傭有周
日聚會習慣，工作亦要照顧長者和幼兒，風險評估上需要採取措施。（ｈｙ）
04/05/2021 10:03
【新冠肺炎】林鄭：有信心５月９日或前完成外傭強檢，不存在歧視
《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥表示，３０多萬外藉家傭需要在５月９日前完
成強制檢疫，今個周末已完成１０多萬個檢疫，有幾萬個外傭已完成疫苗接種，可獲豁免檢測，
有信心在５月９日或之前完成所有外傭強檢，又強調不存在歧視。
林鄭指出，所有防疫措施都是按公共衛生和科學客觀地推行，不涉及任何歧視，強調最大的
基礎是風險評估。她指，目前四宗流入社區的變種病毒個案，有兩宗都涉及外傭，加上外傭有周
日聚會習慣，工作亦要照顧長者和幼兒，風險評估上需要採取措施。（ｈｙ）
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