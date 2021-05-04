【新冠肺炎】林鄭：外傭續約需打疫苗未定案，促勞福局諮詢領館

《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥表示，外傭續約需打疫苗仍未定案，明白擬要

求日後首次申請工作簽證或續約的外傭接種新型冠狀病毒疫苗，與要求外傭強制檢測有分別，需

要視乎個人身體情況，將要求勞工及福利局研究具體情況，並與相關駐港領事館及僱傭團體商討

。（ｈｙ）

