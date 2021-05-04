  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2021 15:53

【虛擬銀行】Ｍｏｘ推Ｍｏｘｃｒｅｄｉｔ予全港巿民申請

　　《經濟通通訊社４日專訊》由渣打香港、電訊盈科（００００８）、香港電訊
（０６８２３）及攜程合組的虛擬銀行ＭｏｘＢａｎｋ早前與Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ合作，推出
ＭｏｘＣｒｅｄｉｔ，現有客戶優先使用該服務。該行宣布正式推出予全港巿民申請。
　　行政總裁顧海（Ｄｅｎｉｚ　Ｇｕｖｅｎ）表示，目前該行存款總額約５５億元，而客戶規
模達１０萬人，期望今年客戶數目能有一倍增長，規模達２０萬人。至於Ｍｏｘｃｒｅｄｉｔ的
目標，他認為，銀行今日開放服務予全港巿民，有關目標仍言之尚早。
　　他指，留意到香港巿場存在不少痛點，該行期望能逐步解決這些痛點，因而在存款、信用卡
及回贈等方面推出新產品及服務。他又指出，本港財富管理具龐大潛力，未來將會擴展相關業務
範疇，傾向於財富增值及投資產品，亦會研究保險產品。

＊未來３至４年可望扭虧，現有資金可支持今年業務＊

　　他認為虛擬銀行將在未來３至４年扭虧為盈，而Ｍｏｘ將會是其中一間，並稱不太著重短期
的虧損。現時的資金足以支持該行今年業務，但如果未來有需要將尋求注資。
　　他又提到銀行目前員工人數約１８０人，該行會持續增聘人手，特別是科技相關的職位。現
時每名員工會服務約５５０位客戶，目標今年底前每名員工服務的客戶數目達１０００人。
（ｓｋ）

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下04/05/2021
單日確診逾37萬人　印度新冠疫情緣何反撲？
剖析天下04/05/2021
投資及出口帶動　南韓經濟返疫情前水平
財經熱話04/05/2021
《Online有話兒》蓋茨離婚分身家惹關注，中外名人離婚財產又點分？
財經熱話04/05/2021
【金股齊鳴】溫鋼城：市場憂通脹資金轉泊金市　招金上望8元
FOCUS04/05/2021
【FOCUS】通脹?通脹……通脹! QE軟肋漸顯
香港要聞04/05/2021
【外傭檢測】林鄭：強檢不涉歧視　外傭續約打針未定案須諮詢領事館
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金