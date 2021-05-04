【虛擬銀行】Ｍｏｘ推Ｍｏｘｃｒｅｄｉｔ予全港巿民申請

《經濟通通訊社４日專訊》由渣打香港、電訊盈科（００００８）、香港電訊

（０６８２３）及攜程合組的虛擬銀行ＭｏｘＢａｎｋ早前與Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ合作，推出

ＭｏｘＣｒｅｄｉｔ，現有客戶優先使用該服務。該行宣布正式推出予全港巿民申請。

行政總裁顧海（Ｄｅｎｉｚ Ｇｕｖｅｎ）表示，目前該行存款總額約５５億元，而客戶規

模達１０萬人，期望今年客戶數目能有一倍增長，規模達２０萬人。至於Ｍｏｘｃｒｅｄｉｔ的

目標，他認為，銀行今日開放服務予全港巿民，有關目標仍言之尚早。

他指，留意到香港巿場存在不少痛點，該行期望能逐步解決這些痛點，因而在存款、信用卡

及回贈等方面推出新產品及服務。他又指出，本港財富管理具龐大潛力，未來將會擴展相關業務

範疇，傾向於財富增值及投資產品，亦會研究保險產品。



＊未來３至４年可望扭虧，現有資金可支持今年業務＊



他認為虛擬銀行將在未來３至４年扭虧為盈，而Ｍｏｘ將會是其中一間，並稱不太著重短期

的虧損。現時的資金足以支持該行今年業務，但如果未來有需要將尋求注資。

他又提到銀行目前員工人數約１８０人，該行會持續增聘人手，特別是科技相關的職位。現

時每名員工會服務約５５０位客戶，目標今年底前每名員工服務的客戶數目達１０００人。

（ｓｋ）

