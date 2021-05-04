【夜期時段】即月期指報２８４２９點，跌１８點，低水１２８點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４３４點，跌１３點，低水

１２３點，最新報２８４２９點，跌１８點，低水１２８點，合約成交４１８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０７３０點，跌３點，低水３６點，最新報１０７３１點

，跌２點，低水３５點，合約成交１１９張。

