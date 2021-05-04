《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４３４點，跌１３點，低水
１２３點，最新報２８４２９點，跌１８點，低水１２８點，合約成交４１８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０７３０點，跌３點，低水３６點，最新報１０７３１點
，跌２點，低水３５點，合約成交１１９張。
04/05/2021 17:25
【夜期時段】即月期指報２８４２９點，跌１８點，低水１２８點
《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４３４點，跌１３點，低水
１２３點，最新報２８４２９點，跌１８點，低水１２８點，合約成交４１８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０７３０點，跌３點，低水３６點，最新報１０７３１點
，跌２點，低水３５點，合約成交１１９張。
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