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04/05/2021 17:30

【虛擬銀行】ＺＡ　Ｂａｎｋ：８萬元失業貸款計劃錄近千宗申請

　　《經濟通通訊社４日專訊》政府「百分百擔保個人特惠貸款計劃」上周三（２８日）起接受
申請，虛擬銀行眾安銀行（ＺＡ　Ｂａｎｋ）公布，市民可以經ＺＡ　Ｂａｎｋ　Ａｐｐ遞交申
請。截至今日下午４時，該行已錄得近千宗申請。
　　該行指，將為參與計劃的合資格申請人發放最高８萬元的款額，還款期最長６年，年利率固
定為１％。申請人可選擇首１２個月還息不還本，並在隨後５年分期償還本金及利息。在還款期
結束時還清全部貸款連利息後，申請人將獲得全部利息退還。（ｓｋ）

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