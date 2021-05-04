【香港政情】港台利君雅不獲續約，林鄭：對事件沒有任何補充

《經濟通通訊社４日專訊》對於香港電台昨日（３日）傳出記者利君雅不獲續約，月底離職

，同時港台ＹｏｕＴｕｂｅ頻道多個節目被移除，包括不少政治敏感節目。行政長官林鄭月娥回

應指，港台屬政府部門，人事管理由廣播處長負責，她並無參與有關人事管理，對事件沒有任何

補充。（ｈｙ）

