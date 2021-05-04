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04/05/2021 11:03

【香港政情】楊健興：查冊問題阻記者發揮作為第四權的監察功能

　　《經濟通通訊社４日專訊》記協公布昨日（３日）公布２０２０年本港「新聞自由指數」，
其中業界評分連續兩年下降，並跌至新低。記協主席楊健興於電台節目表示，調查評分持續下跌
，反映新聞自由向下，顯示公眾及傳媒工作者認為傳媒作為第四權的監察功能削減，超過八成多
人認為責任在於政府。
　　楊健興表示，去年做調查時由於正值２０１９年反修例，記者採訪時遇上警方執法時的語言
暴力等情況，公眾亦清楚見到，所以結果反映得較清楚。而社會運動又因疫情等因素而變得平靜
，重點轉到傳媒是否能發揮監察作用等，包括記者在查冊時遇到的問題，以至傳媒作為第四權能
否做到監察政府及權勢，公眾及傳媒工作者都覺得有削弱，逾八成人覺得責任在於政府。
　　對於有意見指成立「法定、獨立和全行業」自律組織，擬定一套私隱守則，處理有關傳媒無
理侵犯私隱的投訴，楊健興認為有關建議是不明白目前運作，強調本港有私隱條例，每個媒體有
操守指引等，如果查冊作其他用途，目前有足夠法例，媒體亦需回應公眾輿論，認為並非零監察
。他又說，過去一年有就查冊問題向政府部門及政策局查詢，但都沒有回應，有關情況實在地影
響傳媒發揮監察功能，如果傳媒失去這個功能，將影響公眾利益。（ｈｙ）（ｚｚ）

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