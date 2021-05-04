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04/05/2021 15:21

【新冠肺炎】陳肇始：全港６０個檢測點，日供約３﹒８萬預約名額

　　《經濟通通訊社４日專訊》食物及衞生局長陳肇始在立法會一個委員會上表示，現時全港合
共有６０個病毒檢測地點，包括２１個社區檢測中心，每日預約檢測名額約３﹒８萬個，檢測承
辦商會增加人手應付急增的檢測需求。
　　經民聯梁美芬關注，目前有多少香港居民身處印度或尼泊爾等疫情高發地，並在航班禁飛安
排下未能順利返港，認為當局應為有關人士提供協助，以示關懷。陳肇始回應指，不掌握相關人
數。（ｈｙ）

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