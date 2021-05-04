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04/05/2021 18:17

【企業盈喜】英皇證券料中期虧轉盈賺不少於５０００萬元

　　《經濟通通訊社４日專訊》英皇證券（００７１７）預期，截至今年３月３１日止六個月，
錄得不少於５０００萬元淨利潤，去年同期錄得虧損２﹒６８億元。該集團指，轉虧為盈主要由
於審查某些客戶之帳戶組合及財務狀況後，就孖展貸款、貸款和墊款作出之減值撥備，按年大幅
下跌超過７０％。
　　該集團計劃於本月下旬刊發中期業績。（ｈｙ）

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