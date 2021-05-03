《真知灼見－溫灼培》從另一角度分析美元

《真知灼見》「筆者長遠雖看淡美元，但現階段料美元只作橫行，大跌時間尚未到。」

假使把美元及人民幣比喻為兩間上市公司的股價作分析。於過去半年所見，中國可謂在開創

業務方面相當積極。繼與東盟１４國達成《區域全面經濟夥伴協定》（ＲＣＥＰ）後，又與歐洲

達成《中歐投資協定》及與伊朗簽署２５年貿易協議。明顯中國正盡一切努力把市場擴大，把生

意做大。

美國方面呢？其１﹒９萬億美元抗疫方案及正等待國會審批的１﹒８萬億美元家庭計劃方案

，明顯就是兩個不折不扣的派福利方案。至於２﹒３萬億美元的基建方案，則主要用作翻新現有

基建。這尤如一間公司向銀行借來大筆資金後，向大股東派錢及為公司裝修，這可有助未來業務

嗎？有助提升未來公司股價嗎？這解釋了為何筆者長遠看淡美元及看好人民幣的原因。



＊美匯年底前８８至９２指數點橫行偏軟＊



不過上述中國簽署的多項貿易協議，有待明年才真正執行（如一切順利），屆時相信中央會

透過其影響力使人民幣作為ＲＣＥＰ的結算貨幣，這時候相信才是人民幣真正上升之時。當東亞

轉以人民幣交易不用美元，也會使美元的領導地位進一步失去，但這一切還有待明年一步步發生

。所以從現在到年底，估計美匯暫只會橫行偏軟約於８８至９２指數點範圍，大跌機會不大。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

