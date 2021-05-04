《保險智衛－余栢堅》一站式健康管理保障新趨勢

《保險智衛》早在上世紀末互聯網開始流行不久，外國已有網上醫生的出現，為不方便親身

到診所的病人提供多一個選擇。隨著互聯網、寬頻及健康科技的急速發展，視像會診的技術越趨

完善，在過去一年多的疫情期間，遙距視像會診服務的需求更不斷增長。無論是傷風感冒等小病

，還是需持續監察的長期病患，遙距視像會診為患者提供了便捷的醫療護理途徑，上回談到由保

險公司、醫療機構及視像會診平台三方攜手合作推出的一站式高血壓管理服務，正正為用戶帶來

嶄新的健康管理模式。



＊多方合作創健康管理新趨勢＊



創新科技可以在技術層面帶來前所未有的新發明，但要真正前瞻性地為大眾帶來一站式的健

康管理保障就需要醫療配套及保險方案的配合。根據一份保險理賠報告資料顯示，２０１９年危

疾及醫療保險的索償客戶中，超過九成人士均有高血壓的病歷。高血壓在香港成年人口中非常普

遍，倘若控制不當，高血壓可能會增加患上其他更嚴重疾病如心血管疾病的風險，由此可見及早

預防及控制高血壓的重要性。

要有策略地幫助客戶預防及控制高血壓，保險公司積極發掘不同界別的合作夥伴，以創新意

念及技術為客戶提供高血壓管理之增值服務，包括與註冊醫生及註冊營養師進行面對面諮詢、以

智能血壓計每天測量血壓並自動將血壓讀數儲存於雲端、由註冊醫生遙距監測使用者之血壓狀況

、使用視像醫療服務平台與註冊醫生進行視像諮詢，以及藥物送遞等全方位服務。

此增值服務結合了合作夥伴在保險、醫療及健康科技領域上的專長，不但有智能平台及設備

將用戶健康狀況數據化方便分析，亦有醫護人員按分析結果為患者提供專業、個人化的醫療意見

。服務突破地域及時間限制，在有需要時可隨時根據患者的健康情況適時地調校藥物，令患者獲

得適切的治療，有助改善及有效控制高血壓。

相信未來保險業界與鑽研醫療及健康科技的創科公司合作將成新趨勢，這不但可為客戶帶來

更便捷及有效的疾病管理新體驗，更能為醫療及健康管理服務的發展開闢出新方向。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

