  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2021 13:42

《匯海澤言－葉澤恆》距儲局收水目標仍遠，歐央幣策或較儲局鷹派

　　《匯海澤言》美國上星期公布首季經濟增長達到６﹒４％，而當中個人消費更急升
１０﹒７％，相信與拜登政府早前通過１﹒９萬億美元刺激方案中，有關派錢的部分帶動的消費
效應有關。惟昨日公布的ＩＳＭ製造業活動指數，就不及市場預期，似乎與部分部分零部件供應
短缺所帶來的影響有關。同時，聯儲局主席鮑威爾等多名委員昨日在不同場合上，似乎又為縮表
事情降溫，指目前的經濟情況不足以支持聯儲局開始啟動縮表。因此，美匯指數昨日出現回吐，
而同時美國十年債息亦跌穿１﹒６厘水平。但要留意，拜登政府接二連三推出不同的財政刺激方
案，預料會對美國經濟帶來短期至中線的支持。惟財赤無可避免地上升的情況下，除了加稅及開
徵富人稅外，持續維持低息的環境亦非常重要，否則可能令美國債務持續上升。預料在本星期公
布就業數據前，美匯指數將在９０﹒７至９１﹒５之間上落。

＊留意歐洲央行的貨幣政策可能較聯儲局為鷹派＊

　　歐央行副行長金多斯在接受意大利媒體訪問時表示，如果區內接種疫苗速度加快，希望到今
年夏天時，有大約七成歐洲人都接種了疫苗，預料可以推動區內經濟加快增長之餘，央行亦可以
考慮逐步退出寬鬆貨幣政策。金多斯又表示，貨幣政策正常化，應該與經濟增長正常化同步。金
多斯提醒，不要令央行寬鬆貨幣政策持續太長，警告其相關的破壞力可能不小於過早撤回寬鬆貨
幣政策。如果有關寬鬆貨幣政策實施太長，不但可能引發道德風險，而且會令區內部分經濟出現
僵化。
　　歐洲央行副行長的講話，反映央行的貨幣政策可能較聯儲局偏鷹。即使聯儲局有條件提前收
緊貨幣政策，但似乎基於偏鴿的因素，暫時仍未付諸實行。但如果未來美國的經濟數據，持續較
市場預期強勁的話，那麼聯儲局的門檻仍可能達到時，局方難以再有藉口推遲收緊貨幣政策。預
料歐元兌美元短期不宜失守１﹒２０，而阻力在１﹒２１３０。
《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/05/2021
【金股齊鳴】溫鋼城：市場憂通脹資金轉泊金市　招金上望8元
FOCUS04/05/2021
【FOCUS】通脹?通脹……通脹! QE軟肋漸顯
香港要聞04/05/2021
【外傭檢測】林鄭：強檢不涉歧視　外傭續約打針未定案須諮詢領事館
開市Good Morning04/05/2021
熊麗萍：比亞迪趁反彈至約165元減持
中國故事04/05/2021
【數字人幣】購物出糧還貸，數字人幣漸融入民生，各地頻頻測試
財經熱話03/05/2021
【五窮應驗？】港股五月首個交易日挫367點穿百天線　成交不足千億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金