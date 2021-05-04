《匯海澤言－葉澤恆》距儲局收水目標仍遠，歐央幣策或較儲局鷹派

《匯海澤言》美國上星期公布首季經濟增長達到６﹒４％，而當中個人消費更急升

１０﹒７％，相信與拜登政府早前通過１﹒９萬億美元刺激方案中，有關派錢的部分帶動的消費

效應有關。惟昨日公布的ＩＳＭ製造業活動指數，就不及市場預期，似乎與部分部分零部件供應

短缺所帶來的影響有關。同時，聯儲局主席鮑威爾等多名委員昨日在不同場合上，似乎又為縮表

事情降溫，指目前的經濟情況不足以支持聯儲局開始啟動縮表。因此，美匯指數昨日出現回吐，

而同時美國十年債息亦跌穿１﹒６厘水平。但要留意，拜登政府接二連三推出不同的財政刺激方

案，預料會對美國經濟帶來短期至中線的支持。惟財赤無可避免地上升的情況下，除了加稅及開

徵富人稅外，持續維持低息的環境亦非常重要，否則可能令美國債務持續上升。預料在本星期公

布就業數據前，美匯指數將在９０﹒７至９１﹒５之間上落。



＊留意歐洲央行的貨幣政策可能較聯儲局為鷹派＊



歐央行副行長金多斯在接受意大利媒體訪問時表示，如果區內接種疫苗速度加快，希望到今

年夏天時，有大約七成歐洲人都接種了疫苗，預料可以推動區內經濟加快增長之餘，央行亦可以

考慮逐步退出寬鬆貨幣政策。金多斯又表示，貨幣政策正常化，應該與經濟增長正常化同步。金

多斯提醒，不要令央行寬鬆貨幣政策持續太長，警告其相關的破壞力可能不小於過早撤回寬鬆貨

幣政策。如果有關寬鬆貨幣政策實施太長，不但可能引發道德風險，而且會令區內部分經濟出現

僵化。

歐洲央行副行長的講話，反映央行的貨幣政策可能較聯儲局偏鷹。即使聯儲局有條件提前收

緊貨幣政策，但似乎基於偏鴿的因素，暫時仍未付諸實行。但如果未來美國的經濟數據，持續較

市場預期強勁的話，那麼聯儲局的門檻仍可能達到時，局方難以再有藉口推遲收緊貨幣政策。預

料歐元兌美元短期不宜失守１﹒２０，而阻力在１﹒２１３０。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

