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即市新聞

04/05/2021 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》贏家輸家

　　《宏觀銓局》美股的能源、金融、工業及原材料等板塊，在２０２０年跑輸市場，但近日已
陸續反彈，在２０２１年第一季分別上升了３０％、１５％及１１％。相比之下，美國標準普爾
５００指數同期只是上升了５﹒７％。與此同時，在去年跑贏大市的資訊科技、消費品及通訊服
務等板塊，於今年第一季卻落後於市場，只錄得單位數字增長。
　　領先和落後的板塊紛紛執位，主要原因是投資者相信美國經濟在未來幾個月將會重啟。在去
年備受肺炎疫情打擊的板塊，預料會出現較大的反彈。同時間，資訊科技等板塊受到經濟停擺的
衝擊甚微，反彈力度當然會較輕。然而，假如你的投資期長過一年，便應聚焦企業的基本因素，
包括盈利等。資訊科技、消費和通訊服務在去年疫情期間表現相對良好，主要是因為它們持續獲
利。這些公司的管理和營運模式相對穩健，能夠對抗經濟停擺的影響。故此在不久將來，同類型
公司將會更容易達到盈利目標。
　　上星期公布的宏觀經濟數據不多，但我對美國經濟復甦仍然樂觀。美國將會在下星期公布第
一季ＧＤＰ的初步估算，投資者期望數字會錄得５﹒４％的強勁反彈。最近一個禮拜申領失業救
濟金的人數又再下調，直至４月１７日終結的一星期，申請人數只有５４﹒７萬人。ＰＭＩ數據
顯示營商信心穩健，四月份製造業數據從三月的５９﹒１輕微上升至６０﹒６，服務業數字則由
６０﹒４上升至６３﹒１，兩個數字都達歷史新高位。可能是受到天氣影響，上星期的房屋數據
喜憂參半，但房屋需求仍然相對穩健。新屋銷售在三月份急升２０﹒７％，扭轉了二月份
１６﹒２％的跌勢，不過同月二手房屋銷售繼二月回落後進一步下跌。
　　歐美企業陸續開始公布２０２１年第一季的業績，目前表現都好過市場預期。美國標普
５００指數企業有兩成二已經公布了成績表，其中８５％好過預期，企業盈利增長非常強勁，按
年上升超過３３％。行業方面，金融及原材料是主要的上升動力，至於能源及航空股則繼續錄到
下跌。銷售收入方面，７８％的企業超出之前預計，總體升幅按年達９﹒８％。在四月初，市場
預期盈利增長會有２４％，銷售收入則會增加８﹒６％。歐洲方面，１６％的上市企業已經公布
了業績，當中有６８％的公司盈利好過預期，總體按年增長４７％。
　　資產分配方面，美國依然為筆者所喜好。另外，投資級與非投資級別企業債券的孳息率差距
為歷年最窄。即使企業債券違約率算是處於歷史平均水平，企業債券的上升空間似乎有限，而相
關走勢乃受美國國債所帶動。筆者繼續選擇包括不同資產類別，備有債券和股票的投資基金。在
如此關口，企業債和股票大致會跑贏大市。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

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