【數字人幣】購物出糧還貸，數字人幣漸融入民生，各地頻頻測試

《經濟通通訊社記者趙嘉駿４日報道》作為中國金融科技發展的重中之重 數字人民幣，

正如火如荼加速推行，自去年１０月起，上海、海南、長沙、西安、青島、大連率先成為試點地

區後，深圳、蘇州、雄安新區、成都四地及北京冬奧會場亦加入，截至目前，數字人幣試點已擴

至１０個城市。趁「五一」勞動節長假，各地的數字人民幣測試步伐更為加快。



＊上海蘇州首次實現數字人幣跨區域支付＊



為振興疫情後的消費，上海市政府去年起舉辦「五五購物節」，今年的購物節不但橫跨第二

季度，更圍繞上海加快國際消費中心城市建設和商業數字化轉型，加入數字人民幣應用試點。上

海的重點商圈、商街、企業和平台各項測試工作正有序推進，不斷改善支付受理環境。

鄰近的蘇州今年亦加入上海的「五五購物節」，５月１日，蘇州開始接受總額約１０００萬

元（人民幣．下同）的第三輪數字人民幣消費紅包預約報名通道。購物節紅包共１８﹒１８萬個

，每個紅包金額５５元。值得留意的是，在兩地的購物節活動中，數字人民幣紅包將首次實現跨

區域支付。

北京冬奧明年２月舉行，北京希望透過這國際盛事向外推廣數字人幣。為促進當地受理數字

人民幣的進度，北京計劃近期啟動「京彩奮鬥者 數字嘉年華」試點活動，聚焦北京冬奧食、住

、行、遊、購、娛、信等場景，在多個核心商業區開展數字人幣消費體驗。

此前一般民眾想試用數字人民幣只能靠「運」，透過數字紅包活動搖號抽取一定金額的數字

人幣。不過，國有六大行在３月下旬開始，在上海、長沙、深圳等部分試點城市接受市民申請開

通數字人幣個人錢包。市民只需下載「數字人民幣」手機Ａｐｐ後，自行選擇六大行中任何一家

開通錢包。



＊不止買買買，京東試以數字人幣出糧還貸＊



除了可用於日常消費，數字人幣的應用亦日漸廣泛。人民銀行深圳市中心支行行長邢毓靜上

周透露，該支行將率先外部可控試點，推動試點使用數字人民幣發放「穩企業保就業」專項資金

，進一步促進財政資金直達企業，截至２０２１年３月末，累計發放１１１０項專項資金，發放

金額１﹒９６億元。

京東集團（０９６１８）一直積極支持數字人幣發展，該集團１月起試行以數字人幣出糧，

為常駐上海、深圳、成都、長沙、西安的部分員工發放了首批數字人幣工資。員工可以將數字人

民幣工資存入個人銀行戶口，也可在試點城市的數字人民幣線下受理場景使用。

此外，京東同樣以數字人民幣向兩家供應商合作夥伴「紫光數碼」和「重慶新日日順」支付

貸款，京東通過在交行（０３３２８）（滬：６０１３２８）開立的錢包，向紫光數碼在中行（

０３９８８）（滬：６０１９８８）開立的錢包進行對公結算，實現了數字人民幣的跨行結算。



＊深圳降門檻，測試香港人使用數字人幣＊



內地電子支付為日常生活帶來極大便利，不過對香港等境外人士卻有不少門檻，以目前常用

的支付寶及微信支付為例，均需要實名以香港居民來往內地通行證（回鄉證）登記，同時需要連

結內地的手機號碼和銀行戶口。深圳近月就率先完成面向香港居民在內地使用數字人民幣的測試

，對偶爾來深圳的香港居民，即僅持有香港居民身份證的居民，通過香港手機號匿名便可開立數

字人幣錢包。

人行研究局局長王信４月初表示，數字人民幣的設計主要是用於國內零售的支付，但是在條

件成熟時，如果市場有需求，也可以利用數字人民幣進行跨境交易。

香港金管局發言人早前表示，數字人民幣跨境支付在香港進行的技術測試過程順利。測試涉

及人民銀行指定的中銀香港（０２３８８），與受邀參與測試的約２００名銀行員工及商戶，主

要範圍是關於應用、系統連接和應用場景。當局將逐步擴展及深化數字人民幣作跨境支付的應用

進行技術測試。

