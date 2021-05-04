  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2021 11:12

【數字人幣】推進數字人幣與金融平台監管同行，掌控大數據不可失

　　《經濟通通訊社記者趙嘉駿４日報道》數字人民幣試點被寫入各地地方政府的紅頭文件，在
傾全國之力推動發展之時，內地亦不斷加大監管互聯網金融平台的力度，阿里（０９９８８）涉
壟斷行為被處以１８２億元（人民幣．下同）天價罰款言猶在耳，人民銀行等多部門上周聯合約
談騰訊（００７００）、京東金融、美團金融等１３家從事金融網絡平台的企業，提出包括金融
業務必須持牌經營、支付回歸本源、打破信息壟斷等７大整改要求。這令人不得不將對支付平台
的監管與推動數字人幣的發展聯想起來。

＊兩大支付平台的主導地位恐削弱＊

　　雖然人行官員屢次在公開場合強調，微信、支付寶和數字人民幣不在一個維度上，數字人幣
不與微信支付寶競爭。但《路透社》發布分析文章指，中國政府研發的數字人民幣預料會進一步
侵蝕螞蟻集團的支付寶，以及騰訊旗下的微信支付的電子貨幣主導地位。同時，中央也在加強打
擊互聯網行業的反競爭行為，努力遏制行業獨大。
　　文章引述國有銀行負責推廣數字人幣的高層指，「大數據就是財富，誰擁有數據，誰就會發
展壯大。」微信支付和支付寶均擁有海量數據，因此數字人民幣的推出有利於中國的反壟斷努力
，並幫助政府管控大數據。他坦言，中央的意圖就是削弱這兩個支付平台的主導地位。
　　而英國《金融時報》亦有消息指，人行希望螞蟻集團交出消費信貸數據，至一間由政府控制
的信用評分公司，這間分公司由人行前高層管理。

＊數字人幣錢包不能綁定微信支付寶＊

　　目前在測試版的數字人民幣錢包上，用戶可以綁定美團、京東、嗶哩嗶哩（０９６２６）及
滴滴等十多個常用的手機Ａｐｐ，唯獨不能與微信和支付寶綁定。這就意味著不能在數字人民幣
錢包和這兩個支付平台之間進行人民幣轉帳。《路透》引述另一名銀行高層指，人民銀行不希望
讓資金流入第三方支付系統，這是出於「信息隔離」的需要。
　　空穴來風，中央要牢牢掌控金融大數據的意圖明顯。這有利於司法部門更容易追蹤不法資金
的流向，有力打擊洗錢、逃稅、貪污等犯罪行為，同時人行等部門亦能更適時調控貨幣政策，管
理金融風險。
　　不過，形成大數據需要透過較高的市場滲透，搶佔了部分電子支付市場份額乃是無可避免。
目前支付寶和微信支付佔據電子支付市場９４％的份額，市場預料，數字人幣將在幾年內佔據約
一成份額，與前兩者並存。

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/05/2021
購物出糧還貸，數字人幣漸融入民生，各地頻頻測試
財經熱話03/05/2021
【五窮應驗？】港股五月首個交易日挫367點穿百天線　成交不足千億元
財經熱話03/05/2021
外匯基金首季投資收入116億元　目標下半年初推南向債券通及理財通
FOCUS03/05/2021
【FOCUS】政治局重申不急轉彎　未來三大風向環環相扣
中國故事03/05/2021
【上海特寫】上海打造五個「節點」新城　肩負發展新產業重任
中國故事03/05/2021
【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業　證券業或合併成新巨頭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金