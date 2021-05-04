【數字人幣】推進數字人幣與金融平台監管同行，掌控大數據不可失

《經濟通通訊社記者趙嘉駿４日報道》數字人民幣試點被寫入各地地方政府的紅頭文件，在

傾全國之力推動發展之時，內地亦不斷加大監管互聯網金融平台的力度，阿里（０９９８８）涉

壟斷行為被處以１８２億元（人民幣．下同）天價罰款言猶在耳，人民銀行等多部門上周聯合約

談騰訊（００７００）、京東金融、美團金融等１３家從事金融網絡平台的企業，提出包括金融

業務必須持牌經營、支付回歸本源、打破信息壟斷等７大整改要求。這令人不得不將對支付平台

的監管與推動數字人幣的發展聯想起來。



＊兩大支付平台的主導地位恐削弱＊



雖然人行官員屢次在公開場合強調，微信、支付寶和數字人民幣不在一個維度上，數字人幣

不與微信支付寶競爭。但《路透社》發布分析文章指，中國政府研發的數字人民幣預料會進一步

侵蝕螞蟻集團的支付寶，以及騰訊旗下的微信支付的電子貨幣主導地位。同時，中央也在加強打

擊互聯網行業的反競爭行為，努力遏制行業獨大。

文章引述國有銀行負責推廣數字人幣的高層指，「大數據就是財富，誰擁有數據，誰就會發

展壯大。」微信支付和支付寶均擁有海量數據，因此數字人民幣的推出有利於中國的反壟斷努力

，並幫助政府管控大數據。他坦言，中央的意圖就是削弱這兩個支付平台的主導地位。

而英國《金融時報》亦有消息指，人行希望螞蟻集團交出消費信貸數據，至一間由政府控制

的信用評分公司，這間分公司由人行前高層管理。



＊數字人幣錢包不能綁定微信支付寶＊



目前在測試版的數字人民幣錢包上，用戶可以綁定美團、京東、嗶哩嗶哩（０９６２６）及

滴滴等十多個常用的手機Ａｐｐ，唯獨不能與微信和支付寶綁定。這就意味著不能在數字人民幣

錢包和這兩個支付平台之間進行人民幣轉帳。《路透》引述另一名銀行高層指，人民銀行不希望

讓資金流入第三方支付系統，這是出於「信息隔離」的需要。

空穴來風，中央要牢牢掌控金融大數據的意圖明顯。這有利於司法部門更容易追蹤不法資金

的流向，有力打擊洗錢、逃稅、貪污等犯罪行為，同時人行等部門亦能更適時調控貨幣政策，管

理金融風險。

不過，形成大數據需要透過較高的市場滲透，搶佔了部分電子支付市場份額乃是無可避免。

目前支付寶和微信支付佔據電子支付市場９４％的份額，市場預料，數字人幣將在幾年內佔據約

一成份額，與前兩者並存。

