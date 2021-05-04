《經濟通通訊社４日專訊》中國駐緬甸大使館發文稱，５月２日，中國政府援助緬甸５０萬
劑國藥中國生物新冠肺炎疫苗運抵緬甸仰光國際機場。
該使館指，新冠疫情發生以來，中緬兩國開展了有效的疫情防控合作，中方向緬方提供了大
量防疫物資援助，並多次派遣醫療專家組赴緬協助防疫。此次疫苗援助是中方今年初承諾，在緬
甸疫情防控關鍵階段交付，體現了中緬守望相助的胞波情誼和命運共同體精神。（ａｃ）
04/05/2021 09:11
【新冠疫苗】中國援助緬甸５０萬劑國藥中生新冠疫苗運抵仰光
《經濟通通訊社４日專訊》中國駐緬甸大使館發文稱，５月２日，中國政府援助緬甸５０萬
劑國藥中國生物新冠肺炎疫苗運抵緬甸仰光國際機場。
該使館指，新冠疫情發生以來，中緬兩國開展了有效的疫情防控合作，中方向緬方提供了大
量防疫物資援助，並多次派遣醫療專家組赴緬協助防疫。此次疫苗援助是中方今年初承諾，在緬
甸疫情防控關鍵階段交付，體現了中緬守望相助的胞波情誼和命運共同體精神。（ａｃ）
|財經熱話03/05/2021
【五窮應驗？】港股五月首個交易日挫367點穿百天線 成交不足千億元
|財經熱話03/05/2021
外匯基金首季投資收入116億元 目標下半年初推南向債券通及理財通
|FOCUS03/05/2021
【FOCUS】政治局重申不急轉彎 未來三大風向環環相扣
|中國故事03/05/2021
【上海特寫】上海打造五個「節點」新城 肩負發展新產業重任
|中國故事03/05/2021
【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業 證券業或合併成新巨頭
|開市Good Morning03/05/2021
溫傑：藥明生物100元下可分注買
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰