【新冠疫苗】中國援助緬甸５０萬劑國藥中生新冠疫苗運抵仰光

《經濟通通訊社４日專訊》中國駐緬甸大使館發文稱，５月２日，中國政府援助緬甸５０萬

劑國藥中國生物新冠肺炎疫苗運抵緬甸仰光國際機場。

該使館指，新冠疫情發生以來，中緬兩國開展了有效的疫情防控合作，中方向緬方提供了大

量防疫物資援助，並多次派遣醫療專家組赴緬協助防疫。此次疫苗援助是中方今年初承諾，在緬

甸疫情防控關鍵階段交付，體現了中緬守望相助的胞波情誼和命運共同體精神。（ａｃ）

