【新冠疫苗】中國將與阿根廷合作生產國藥集團新冠疫苗

《經濟通通訊社４日專訊》據中國駐阿根廷大使館當地時間５月３日發布的消息，中國駐阿根

廷大使鄒肖力當天同阿根廷衛生部長維佐蒂、阿總統顧問尼科裡妮及阿駐華大使牛望道，與中國

國藥集團和阿根廷製藥企業負責人舉行視頻會議，就在新形勢下擴大和深化兩國抗疫合作進行交

流。

國藥集團與阿方相關企業就在阿根廷國內合作生產國藥集團新冠疫苗達成共識，並決定將立

即就有關技術細節問題展開協商，爭取盡快開工生產。據悉，雙方企業還將制定聯合生產時間表

，包括信息交換、設備和耗材準備、質量檢測等環節。（ｗｌ）

