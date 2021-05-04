《經濟通通訊社４日專訊》中國本月起輪任聯合國安理會主席，國務委員兼外長王毅將於本
周五（７日）主持安理會高級別視像會議，據報美國國務卿布林肯亦會參與。由中方召開的吹風
會上透露，會議主要推動各方維護及踐行真正的多邊主義，運用多邊主義解決當前緊迫的全球性
問題。（ｅｙ）
04/05/2021 09:00
【大國博弈】王毅周五主持聯合國安理會會議，將與美卿布林肯碰頭
《經濟通通訊社４日專訊》中國本月起輪任聯合國安理會主席，國務委員兼外長王毅將於本
周五（７日）主持安理會高級別視像會議，據報美國國務卿布林肯亦會參與。由中方召開的吹風
會上透露，會議主要推動各方維護及踐行真正的多邊主義，運用多邊主義解決當前緊迫的全球性
問題。（ｅｙ）
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