【大國博弈】王毅周五主持聯合國安理會會議，將與美卿布林肯碰頭

《經濟通通訊社４日專訊》中國本月起輪任聯合國安理會主席，國務委員兼外長王毅將於本

周五（７日）主持安理會高級別視像會議，據報美國國務卿布林肯亦會參與。由中方召開的吹風

會上透露，會議主要推動各方維護及踐行真正的多邊主義，運用多邊主義解決當前緊迫的全球性

問題。（ｅｙ）

