【ＦＯＣＵＳ】通脹？通脹……通脹！　ＱＥ軟肋漸顯

【ＦＯＣＵＳ】通脹？通脹……通脹！繼股神巴菲特明言「通脹相當顯著」、中國製造業購

進價格指數刷新逾４年高位後，美國供應管理協會（ＩＳＭ）最新公布的４月製造ＰＭＩ指數再

顯示，價格指數飆升至２００８年金融危機以來最高紀錄。



＊巴菲特擲地有聲，消費品巨頭預警＊



鮑叔、耶倫「位置決定腦袋」為直升機撒錢護航，「通脹主要反映暫時性因素」、「拜登刺

激計劃不太可能造成通脹壓力」、「就算通脹真的殺到也有工具應對」……但真實世界各式成本

ｕｐ、ｕｐ、ｕｐ之聲，正響徹雲霄。

最擲地有聲當屬股神巴菲特，「我們正見到相當顯著的通脹，巴郡提價，人們向巴郡提價，

並被巴郡接受。」此番股東大會表態，跟上市公司頻頻提及「通脹」一字不謀而合。據美銀統計

，標普５００公司在財報電話會議中提及「通脹」的次數按年增逾三倍至２０１４年以來最高水

平。

雀巢、聯合利華、寶潔、金伯利等消費品巨頭紛紛預警通脹及加價，以平價著稱的超市

Ｃｏｓｔｃｏ則悄悄將自家品牌紙巾每包減量逾一成，變相加價。



＊中美製造業齊現缺工，制約供應鏈＊



上述種種，是否聯儲所說的只是暫時性？最新公布的美國４月ＩＳＭ製造業指數或提供更多

線索。數據顯示，當月價格指數飆升４個百分點至８９﹒６％，創２００８年金融危機以來新高

，交貨緩慢、工人缺勤、積壓訂單上升、基礎原料短缺等，續影響製造業所有領域。

何解需求回升，生產卻停滯不前？除了聯邦政府的救助金令失業工人沒有動力重返工作崗位

，更重要的是，據堪薩斯聯儲調查，根本沒有足夠的工人來擔任熟練和關鍵技能職位。

同樣的情況亦在中國發生，４月中國製造業ＰＭＩ購進價格指數同刷新２０１７年１２月以

來最高。人社部發布一季度「最缺工」職業排行顯示，與汽車、芯片等相關的製造業職業需求明

顯上升，如「汽車生產線操作工」首次進入排行前十，年輕人排斥流水線藍領職位或令未來供應

鏈困境變本加厲。

當ＱＥ的最大軟肋漸顯－－能填平赤字卻解決不了原材料短缺，能無限擴表卻無法憑空「印

」出勞動力，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗站在鮑叔對面警告通脹大漲並非暫時，呼籲儘早開

始討論縮減購債，勢令已暗啟的美聯儲下屆主席（鮑威爾任期到明年２月５日）提名卡位戰更有

看頭。

