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即市新聞

04/05/2021 17:05

《匯市縱橫－蕭啟洪》對症下藥？

　　《匯市縱橫》印度新冠病毒新增個案連續１２天超過３０萬宗，單日再多３６﹒８萬人確診
，３４１７人死亡。當地醫療物資供應仍嚴重短缺，印度政府宣布６月底前入口的救援醫療物資
，可獲特別免稅安排。即使中印先前發生邊境衝突，中國亦出口大量醫療物資與印度，以作人道
援助。
　　自２０１９年１２月發現第一宗新冠病毒個案後，原來已過整整一年多，但疫情依然嚴峻。
處理疫情方面，台灣在防疫上十分能對症下藥，能嚴守戴口罩、出入公共場所會保持安全距離等
措施等。不過在各央行應對疫情帶來的經濟影響，又能否對症下藥呢？一直是筆者心中難解之謎

　　這幾周全球央行輪流舉行議息會議，４月２２日先有日本及歐洲央行：日本央行行長黑田東
彥淡然以對提早撤出超寬鬆貨幣政策的可能性，當日本的通脹率接近央行的２％目標時，才討論
退出策略；歐央行亦指，除非通脹展望將接近但仍低於２％，否則預期三大關鍵利率將維持現水
平或更低的水平。後有美聯儲上周於發布首季ＧＤＰ（按季升６﹒４％，低於預期的６﹒７％，
較對上一季的４﹒３％佳）及首次申領失業救濟申請人數（３６６萬，高於預期３５９萬人）後
，鮑威爾表示，今年通脹的暫時上升不符合加息的標準，現在還不是開始談論縮減購債規模的時
候。故市場預期接下來澳洲、英倫及紐西蘭央行應該也保持同一口徑，維持息口不變，待通脹或
就業數據回轉後再考慮政策轉向。各國ＧＤＰ因去年低基數，均有大幅上升，但疫情反覆，某些
行業復甦依舊遙遙無期。各國央行大放水喉，增加基建及政府支出，可是「放水容易收水難」，
到底能否收效？誰來買單？
　　匯價方面，上周歐元匯價從１﹒２０１０升至１﹒２１５０水平，未能突破１﹒２２００水
平，預計本周歐元兌美元將回落。日圓上周從１０７﹒６０上升至１０９﹒５０水平，現時下方
支持於１０７﹒５０。黃金上周繼續窄幅上落。技術走勢方面，金價延續著雙底上行的技術形態
，但上升幅度有限，如未能突破１８００美元，將會醞釀調整壓力，現時上方阻力為１８３０，
下方支持則為１７２５。
　
＊本周策略＊
　
黃金：早前建議於每盎司１７１０美元買入黃金已成交，目標１８２０，止蝕１６５０。
　
歐元：上周建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１９００，止蝕
１﹒２３００。
　
英鎊：本周建議候高於１﹒４０００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３８００，止蝕１﹒４１５０。
　
加元：本周建議候低於１﹒２２２０買入美元兌加元，目標１﹒２４８０，止蝕１﹒２１２０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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