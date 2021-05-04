《ＥＴＦ透視－陳承冲》全國碳排放權交易市場即將啟動

《ＥＴＦ透視》在中國國家主席習近平去年底首次宣布碳排放峰值和碳中和目標後，中國在

節能減排方面的努力掀起了一個小高潮。隨著全國碳排放權交易市場在６月啟動，我們相信潔淨

能源將繼續成為投資熱話。

據報道，全國碳排放權交易市場將主要包括兩個部分：交易中心將落地上海，碳配額登記系

統設在湖北武漢。目前共向首批參與交易的電力行業發放了兩年的配額，電力行業年度碳排放量

約４０億噸。首批２２２５家電力企業已全部完成開戶工作。

此前，包括北京、上海、深圳等地在內的區域性碳交易試點，累計成交量已經超過４億噸，

累計成交額超過９０億元人民幣。

除了啟動全國性的碳排放權交易市場以外，各國亦正通過大力發展風電等潔淨能源技術從源

頭上減少碳排放，以及通過碳捕捉和存儲技術吸收部分排放出來的二氧化碳。



＊著力發展潔淨能源＊



在大力發展潔淨能源方面，中國國家能源局日前提出２０２１年全國風電、光伏發電發電量

佔全社會用電量的比重達到１１％左右，到２０２５年達到１６﹒５％左右的目標。

而根據國際能源署的數據，目前全球約有２０個碳捕捉、使用和儲存項目在商業化運作。國

際能源機構認為，碳捕捉項目可減少近五分之一的碳排放，同時也能將應對氣候危機的成本削減

７０％。

我們認為，將碳排放納入市場交易體系以增加企業的排放成本，將有助於從源頭上抑制企業

的碳排放意願，促使他們轉為利用更為環保的能源結構以實現可持續發展。在這一長期轉變過程

中，投資者可發掘潔淨能源領域的投資機會。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

