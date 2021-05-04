《股壇解碼－戴名》美股一念地獄；海底撈（０６８６２）業務見頂

《股壇解碼》道指上周整體表現牛皮，全周跌１７０點報收３３８７４點，撇除上周五

（３０日）單日下跌１８５點，道指全周可以說是窄幅上落市，原地踏步的格局。ＶＩＸ指數越

走越低，接近去年（２０２０年）３月以來的最低水平，道指高位回調，但ＶＩＸ指數卻反向越

走越低，大市是跌無可跌還是投資者對風險警覺性放鬆所至，從道指期權倉位顯示大戶並不看好

道指後市，去年底建倉的道指３５０００點認購期權數量有縮減跡象，而且並沒有向上移的表現

，美國經濟數據大出所料地造好，聯儲局主席鮑威爾獨排眾議主張今年內不加息不縮減量寬規模

，是後知後覺還是藝高人膽大很快便揭盅，但超強經濟數據和低息政策的背後將是一發不可收拾

的資產泡沫，加上拜登提倡大灑金錢的基建項目，美國的經濟很可能由拜登這一屆任期開始由盛

轉衰。



＊生死一線＊



印度單日感染人數４０萬，疫情趨勢大有一發不可收拾的情況，英、美等國相繼申出援手，

網上傳聞印度的變種病毒已傳入中國，雖然並未得到官方證實，但印度的情況已經到了失控地步

，加上泰國的疫情在潑水節前後大爆發，一個是全球電腦周邊硬件最大生產國，另一個是全球商

業的後勤支援中心，這些都對全球的經濟復甦造成重大損害，投資者宜密切留意新興市場的疫情

發展。



＊大失所望＊



內地公布４月份製造業ＰＭＩ意外跌至５１﹒１％遠低於市場預期，雖然內地各項經濟活動

基本回復正常，但中國一直以來依賴的出口部分受新一輪疫情爆發而大跌，直接造成這次官方公

布４月份製造業ＰＭＩ的下跌，現在亞洲和歐洲多國相繼受新一波疫情所影響，進口力度將大大

減弱，預期內地未來數月的製造業ＰＭＩ將持續受壓，情況要到外圍疫情出現明顯減退才能有所

回升，這個時間相信也不會是三兩個月的事情，問題是國內製造業能否熬過這個冬季。



＊一觸即發＊



上星期恆指結算後出現明顯下跌，結算後的５月期指未平倉合約總數比正常大幅減少，參考

過去５年的數據，但凡出現這種情況，短期內必大跌。加上５月期權沒有建倉跡象，相信周四

（６日）會出現本月低位。牛熊證街貨大幅上升至７８：２２亦增加大戶先下跌震倉的誘因，圖

表顯示初步支持位在２８１６０附近。



＊股票簡評＊



海底撈（０６８６２）主要從事以海底撈品牌經營火鍋店及外賣業務，集團在過去幾年的業

績中突顯了集團的盈利能力是每況越下，首先是集團在２０１９年的Ｈ２（７月至１２月）的半

個年度裡便增加了１７５間分店至總數７６８間，佔總店數的３０％，但在２０２０年全年的分

店數卻激增５４４間（增加幅度接近８０％），當中約４９０間新增店舖為國內店，雖然國內疫

情在去年上半年已經基本受控，但在疫情剛穩定的情況下，海底撈毅然大動作擴張實在有點缺乏

風險管理意識。過往海底撈的業積和店面增加幅度接近，這就證明了單店盈利已經到頂，集團只

能以擴大分店網絡來增加收益，但去年（２０２０年）營收只微升約８％，股東應佔溢利則大幅

下跌接近８７％，數字上出現開不了源也節不了流的雙輸局面，集團手頭之現金和現金等價物接

近２７億（較去年增加約４億），銀行借款接近４０億（較去年大幅增加３７﹒５億），在短短

一年內的債務增幅是１６倍，眾所周知飲食行業是現金流充裕的行業，現在海底撈出現這情況是

極為罕見而且樣人擔心，加上集團主要供應商頤海國際（０１５７９）的關係微妙，集團會否透

過財技合法粉飾櫥窗也是未知之數。高達７００倍的市盈率亦不利股價。現階段不宜買入，投資

者待股價跌穿１５元後可考慮投機性買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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