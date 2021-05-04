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04/05/2021 09:27

【香港政情】民主黨最遲９月決定是否參選

　　《經濟通通訊社４日專訊》民主黨主席羅健熙在《商業電台》節目上表示，目前仍與黨友商
討是否參與立法會選舉，最遲９月會有決定，暫時未有黨友表明有意參選。
　　他表示，將透過不同黨友及信件了解正在還柙的林卓廷、胡志偉等人意見，指對方認為整件
事無太大意義，但並非完全一致，因此需時再仔細商討。（ｃｌ）

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