《經濟通通訊社４日專訊》荃灣區議員趙恩來表示，收到衞生署通知，荃威花園Ｒ座有一名
菲傭確診，衞生署人員已將相關家庭一家四口送往檢疫中心。
趙恩來指，管業處已經關閉Ｒ座２號升降機，直至完成消毒。
據他了解，該名菲傭在３月底到港，期間曾經５次接受病毒檢測。（ｃｌ）
04/05/2021 11:44
【新冠肺炎】區議員趙恩來：荃威花園Ｒ座有菲傭確診
《經濟通通訊社４日專訊》荃灣區議員趙恩來表示，收到衞生署通知，荃威花園Ｒ座有一名
菲傭確診，衞生署人員已將相關家庭一家四口送往檢疫中心。
趙恩來指，管業處已經關閉Ｒ座２號升降機，直至完成消毒。
據他了解，該名菲傭在３月底到港，期間曾經５次接受病毒檢測。（ｃｌ）
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