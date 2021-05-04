【新冠肺炎】區議員趙恩來：荃威花園Ｒ座有菲傭確診

《經濟通通訊社４日專訊》荃灣區議員趙恩來表示，收到衞生署通知，荃威花園Ｒ座有一名

菲傭確診，衞生署人員已將相關家庭一家四口送往檢疫中心。

趙恩來指，管業處已經關閉Ｒ座２號升降機，直至完成消毒。

據他了解，該名菲傭在３月底到港，期間曾經５次接受病毒檢測。（ｃｌ）

