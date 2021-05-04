【新冠肺炎】消息：不明源頭本地個案再現，下午設疫情記者會

《經濟通通訊社４日專訊》本港新冠肺炎疫情持續，消息指，今日新增本地不明源頭個案，

因此衞生防護中心和醫管局下午將設疫情記者會。此前，香港已連續３天沒有源頭不明的本地個

案。

荃灣區議員趙恩來表示，收到衞生署通知，荃威花園Ｒ座有一名菲傭確診，衞生署人員已將

相關家庭一家四口送往檢疫中心。

本港昨日（３日）錄得兩宗確診，皆為海外輸入，患者分別自印尼及俄羅斯抵港，累計確診

個案增至１１７８７宗，另錄得少於５宗初步確診個案。（ｃｌ）

