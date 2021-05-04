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04/05/2021 12:29

【新冠肺炎】消息：不明源頭本地個案再現，下午設疫情記者會

　　《經濟通通訊社４日專訊》本港新冠肺炎疫情持續，消息指，今日新增本地不明源頭個案，
因此衞生防護中心和醫管局下午將設疫情記者會。此前，香港已連續３天沒有源頭不明的本地個
案。
　　荃灣區議員趙恩來表示，收到衞生署通知，荃威花園Ｒ座有一名菲傭確診，衞生署人員已將
相關家庭一家四口送往檢疫中心。
　　本港昨日（３日）錄得兩宗確診，皆為海外輸入，患者分別自印尼及俄羅斯抵港，累計確診
個案增至１１７８７宗，另錄得少於５宗初步確診個案。（ｃｌ）

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