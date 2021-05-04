【香港政情】張建宗：新一代青年人應肩負歷史使命，學習五四精神

《經濟通通訊社４日專訊》政務司長張建宗在社交網站表示，今天是青年節，為了紀念

１９１９年由學生發起的「五四運動」，新一代的青年人應肩負歷史使命，心繫家國，學習「五

四」精神。港府致力推動青年發展，培育青年人有國家觀念、香港情懷和國際視野，做一個遵紀

守法、明辨是非的公民。

他指，當年的青年人懷著愛國熱情，期盼國家民族進步，展示出一種不斷求新、求進步的「

五四精神」。時至今天，祖國發展一日千里，在各方面均取得驕人的成就，國際地位更是舉足輕

重，以祖國獲得長足發展為榮。（ｃｌ）

