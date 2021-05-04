《經濟通通訊社４日專訊》智中國際（０６０６３）公布，預期截至３月３１日止年度經撇
除一次性上市開支後的純利較去年度相關純利約４７８０萬元減少約５０％至６０％。
該集團指，預期下跌主因２０１９冠狀病毒疫情持續不利影響及工程進度延遲導致正在進行
的項目進度放緩，致令期內確認的收益減少，項目費用成本和分包成本增加，以及因員工成本上
升、股份於主板上市而產生法律及合規成本和專業費用、及因該集團於香港的主要營業地點搬遷
產生的開支，導致運營及行政開支增加。
該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）
04/05/2021 07:56
【企業盈警】智中國際（０６０６３）料全年純利跌最多６０％
《經濟通通訊社４日專訊》智中國際（０６０６３）公布，預期截至３月３１日止年度經撇
除一次性上市開支後的純利較去年度相關純利約４７８０萬元減少約５０％至６０％。
該集團指，預期下跌主因２０１９冠狀病毒疫情持續不利影響及工程進度延遲導致正在進行
的項目進度放緩，致令期內確認的收益減少，項目費用成本和分包成本增加，以及因員工成本上
升、股份於主板上市而產生法律及合規成本和專業費用、及因該集團於香港的主要營業地點搬遷
產生的開支，導致運營及行政開支增加。
該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）
|財經熱話03/05/2021
【五窮應驗？】港股五月首個交易日挫367點穿百天線 成交不足千億元
|財經熱話03/05/2021
外匯基金首季投資收入116億元 目標下半年初推南向債券通及理財通
|FOCUS03/05/2021
【FOCUS】政治局重申不急轉彎 未來三大風向環環相扣
|中國故事03/05/2021
【上海特寫】上海打造五個「節點」新城 肩負發展新產業重任
|中國故事03/05/2021
【方正斷臂】平保巨資接盤方正集團非主業 證券業或合併成新巨頭
|開市Good Morning03/05/2021
溫傑：藥明生物100元下可分注買
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰