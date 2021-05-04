【企業盈警】智中國際（０６０６３）料全年純利跌最多６０％

《經濟通通訊社４日專訊》智中國際（０６０６３）公布，預期截至３月３１日止年度經撇

除一次性上市開支後的純利較去年度相關純利約４７８０萬元減少約５０％至６０％。

該集團指，預期下跌主因２０１９冠狀病毒疫情持續不利影響及工程進度延遲導致正在進行

的項目進度放緩，致令期內確認的收益減少，項目費用成本和分包成本增加，以及因員工成本上

升、股份於主板上市而產生法律及合規成本和專業費用、及因該集團於香港的主要營業地點搬遷

產生的開支，導致運營及行政開支增加。

該集團預期於６月公布業績。（ｗｈ）

